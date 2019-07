Fendi rend hommage à Karl Lagerfeld

Le célèbre designer Karl Lagerfeld n’est plus, et c’est en son honneur que la designer Silvia Venturini Fendi a présenté le 4 juillet dernier sa collection Haute Couture automne-hiver 2019-2020. Dans un cadre exceptionnel, sur le mont Palatin, en plein cœur des vestiges du Temple de Vénus et de Rome, 54 silhouettes de la collection The Dawn of Romanity (l’aube de la romanité) ont été exhibées, représentant les 54 années de collaboration entre Karl Lagerfeld et la Maison romaine.

Les pièces présentées s’harmonisent avec les édifices de la Rome antique: des robes coupe empire fluides, des pantalons palazzo en soie moirée, des manteaux mosaïques, des blouses transparentes imprimées, des brassières et des jupes crayons.

Emblèmes de la maison italienne, les manteaux de fourrure chamarrés de tons bruns rencontrent la légèreté des ensembles lumineux et translucides, et de somptueux imprimés explorent les richesses miroitantes du marbre et des mosaïques.

Les couleurs minérales s’harmonisent au volume des pièces pour présenter un style à l’image de la femme romaine moderne. Les bobs aux multiples couleurs, quant à eux, rappellent le chic et l’avant-gardisme des femmes de l’époque.

This slideshow requires JavaScript.