Cinq stratégies pour ENFIN sortir du doute

Expérimenter un moment de doute peut être très inconfortable, et cela peut également mener à l’inaction en raison de la peur de prendre la mauvaise décision.

Plusieurs facteurs font en sorte que le doute s’installe, et souvent, plus la décision est importante, voire irréversible, plus le sentiment de paralysie se fait ressentir. Dans certains cas, la prise de décision est reportée à plusieurs reprises et pendant longtemps tellement le doute est persistant, mais, malheureusement, cet évitement est tout aussi désagréable.

Le plus souvent, faire le point sur ses besoins réels, ses critères et ses valeurs profondes est essentiel pour gagner en clarté. Voici donc cinq stratégies pour commencer le travail soi-même et mettre le doigt sur des pistes d’action intéressantes.

Stratégie 1

Le mentor intérieur

Pensez à quelqu’un qui vous inspire et que vous admirez. Glissez-vous dans sa tête et observez vos pensées. Quel sage conseil a-t-il à vous livrer? Que ferait-il à votre place?

Stratégie 2

Les apprentissages du passé

Pensez à la fois où vous vous êtes questionné et où vous étiez dans le doute. Qu’avez-vous fait pour vous en sortir? Quelles stratégies avez-vous appliquées pour réussir à y voir plus clair? Comment pourriez-vous les reproduire aujourd’hui?

Stratégie 3

Faire comme si

Une journée, faites comme si vous aviez choisi l’option A et une autre journée, faites comme si vous aviez choisi l’option B. Soyez curieux de voir dans quel contexte vous vous sentez le mieux. Portez attention à ce que votre corps vous dit.

Stratégie 4

La baguette magique

Vous avez une baguette magique qui vous permet de créer le scénario rêvé. Quel serait-il? Permettez-vous d’aller voir ce qui émergera en vous posant cette question. Ce seront là des éléments très importants pour vous. Et pas de «oui, mais…», jouez le jeu. Tout est permis.

Stratégie 5

L’intention positive

Demandez-vous quels sont les avantages de rester dans le doute actuellement. Qu’est-ce que vous voulez de bon pour vous en ne prenant pas de décision? Très souvent, nous pouvons être surpris de la réponse. Il y a sans aucun doute une bonne raison de rester dans l’inaction même si ça peut sembler contre-intuitif.

Il est évident que si vous ne changez pas de stratégie aujourd’hui, vous aurez les mêmes résultats demain. Alors, pourquoi ne pas tenter dès maintenant une de ces stratégies? Essayez de voir comment une simple pensée peut tout

changer.