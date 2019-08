La rédaction de Métro vous présente les spiritueux coups de cœur pour se rincer le gosier ce week-end, et une recette d’un cocktail pour les découvrir.

Vodka Belvedere

La réputation de cette vodka polonaise n’est plus à faire! Étant l’une des plus grandes maisons de vodka dans le monde, Belvedere représente une valeur sûre pour des cocktails réussis. Le nez dégage un léger soupçon de vanille ainsi que des caractéristiques de crème douce, alors que la bouche propose une texture riche et velouté avec une pointe de poivre blanc et d’épices. Un spiritueux d’une pureté absolue!

48 $, à la SAQ

L’Authentique et l’Originale Poire Prisonnière

Cette bouteille de Poire Williams n’est pas que sublime, elle contient une eau-de-vie tout à fait divine: un nez fruité et franc, une bouche délicate et une finale épicée avec des notes de réglisse. Pour savoir comment la poire est enfermée dans la bouteille, lisez la rubrique «Maryse vous culinise» de notre journaliste Maryse Deraîche sur le web dimanche prochain.

63,50 $, à la SAQ

Spritz aux pêches pour se garder au frais!

Cocktail tendance par excellence, le spritz est un apéritif originaire de la Vénétie, en Italie. Il fait sensation sur les terrasses de Montréal cet été, et après y avoir gouté, vous succomberez à votre tour. Voici une recette de spritz aux pêches que vous ferez encore et encore!

INGRÉDIENTS

• 30 ml (1 oz) de vodka Belvedere

• 30 ml (1 oz) de vermouth sec

• 3 tranches de pêche

• 1 gousse de vanille

• Eau gazeuse

• Eau tonique

PRÉPARATION

1. Remplir une coupe à vin de glaçons et y verser la vodka et le vermouth.

2. Ajouter les tranches de pêche et la gousse de vanille. 3. Remplir avec des parties égales d’eau gazeuse et d’eau tonique.

4. Servir et déguster!

Recette de Belvedere