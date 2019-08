Épurée – inspiration chef est une nouveauté culinaire qui révolutionnera la façon de présenter ses plats à ses invités.

Épurée, c’est quoi exactement?

Ce sont des purées de légumes qui ne contiennent ni agents de conservation ni saveurs artificielles, présentées sous vide, congelées et offertes en six saveurs différentes: brocolis, carottes, pommes de terre, champignons, betteraves et oignons caramélisés.

Le fondateur d’Épurée, Marco Gagnon, nous explique pourquoi il a créé ce produit : «Quand je me suis lancé en affaires, je voulais rejoindre le plus grand nombre: ceux qui adorent cuisiner, mais qui courent après le temps, les couples qui veulent bien manger et avoir du plaisir en cuisinant, l’étudiant qui n’a aucune base en cuisine, mais qui a la volonté d’apprendre, etc. Épurée, ce sont des produits frais, qui rendent la cuisine plus facile sans négliger la qualité, le goût et la santé.»

4 Les recettes d’Épurée – inspiration chef comptent en moyenne quatre ingrédients

On en fait quoi?

Ces purées peuvent servir d’accompagnement à une panoplie de plats! Votre côtelette de porc n’aura jamais eu meilleure mine qu’à côté d’une éclaboussure de purée d’oignons caramélisés! Il est aussi possible d’en tartiner une tranche de pain miche grillée et de la recouvrir d’un avocat et d’un œuf poché pour en faire un dîner rapide et savoureux. Et pourquoi ne pas y ajouter un peu de crème chaude pour les transformer en un potage gourmand en moins de 5 minutes? Les purées Épurée sont aussi idéales pour assaisonner et relever n’importe quel plat; ajoutez une cuillère de votre purée préférée dans une omelette, une vinaigrette, ou faites-en une sauce rapide pour des pâtes… Les possibilités sont infinies!

Les purées contiennent peu d’ingrédients. Dans la purée de brocolis, par exemple, il y a des brocolis, des épinards, des oignons, du beurre et du sel. Son apport pour ¼ tasse est de 50 calories, de 1 g de sucre et de beaucoup de folate. Elles se conservent plus d’un an au congélateur, une semaine au réfrigérateur et de quatre à cinq jours une fois le sac ouvert. Les produits Épurée utilisent à 90% des ingrédients locaux et ont une faible teneur en sel, soit environ 9%. De plus, les végétariens et les végétaliens peuvent y trouver leur compte.