La Semaine du Burger est de retour

Pour cette huitième édition de la Semaine du Burger avec Fromage, l’organisation s’est associée à La Tablée des chefs. Voilà l’occasion de se régaler pour une bonne cause!

Depuis maintenant huit ans, la Semaine du Burger avec Fromage est une véritable tradition gourmande dans la métropole. Du 1er au 7 septembre, les Montréalais sont invités à se promener de restaurant en restaurant pour déguster les hamburgers créés spécialement pour l’occasion.

Nouveauté

La nouveauté de la Semaine du Burger avec Fromage 2019? Son association avec La Tablée des chefs, un organisme qui s’emploie à nourrir les plus démunis et à offrir aux jeunes l’éducation culinaire dont ils ont besoin pour bien manger et faire de bons choix, même avec un petit budget. Cette année, un dollar par burger vendu dans les restaurants participants au Québec sera remis à La Tablée des chefs. «Nous sommes emballés par la perspective de donner à cet organisme, a déclaré Thierry Rassam, cofondateur de la Semaine du Burger avec Fromage avec son associé et ami Na’eem Adam. C’est l’occasion, pour les juges comme pour les amateurs, de contribuer à apaiser la faim et à former des jeunes partout au Québec.»

400 Plus de 400 restaurants prendront part à cette 8e édition de la Semaine du Burger avec Fromage.

Les participants

Deux pays, 6 provinces, 16 villes et 200 000 amateurs de bonne bouffe seront de la partie pour cette Semaine du Burger avec Fromage 2019. Saputo, le fabricant de fromage montréalais appuie de nouveau cette semaine gourmande qui fait le plaisir des citadins.

Concept

Les restaurants participants doivent se surpasser en créant un burger unique qui reflète l’essence de leur établissement. Les créations sont ensuite présentées au public, qui est invité à choisir les meilleures en votant sur le site de La Semaine du Burger avec Fromage. Des prix pour le plus beau, le plus santé et le plus créatif seront décernés dans chaque ville participante. De plus, un jury formé des deux cofondateurs de la Semaine du Burger avec Fromage, Thierry Rassam et Na’eem Adam, de Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des chefs, ainsi que de Gildas Meneu, journaliste culinaire et d’Éric Gonzalez, chef exécutif à l’hôtel Le Saint James présenteront le Choix des juges.

Les gourmands sont invités à voter pour leur burger préféré à leburgerweek.com