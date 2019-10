Toyota développe des robots pensés pour assister les personnes âgées

Pour accompagner le vieillissement de la population dans le monde, l’Institut de recherche de Toyota développe une aide à domicile robotisée à l’intelligence évolutive et capable d’accomplir toutes sortes de tâches ménagères.

Grâce à la technologie du «fleet learning» (utilisée par Tesla pour permettre à ses flottes de véhicules autonomes de s’améliorer sans intervention humaine), ces robots s’appuient sur le cloud et le deep learning afin de se transmettre un savoir entre robots du même réseau. Ils peuvent ainsi tous effectuer la même tâche dans divers environnements.

Selon Toyota, cette technologie permet «d’accroître de façon exponentielle leurs capacités robotiques de toute la flotte».

Les robots apprennent davantage que ce pour quoi ils ont été programmés via leur logiciel. Ce perfectionnement leur offre des capacités hautement spécifiques qui ne sont pas développées par le Research Institute.

Ces robots s’adapteront à des intérieurs variés et en évolution. Le robot apprend à effectuer des tâches arbitraires à l’aide d’une variété d’objets au lieu d’être programmé pour effectuer des tâches prédéfinies à l’aide d’objets spécifiques. Il peut donc aborder des situations similaires (et non identiques) et s’y adapter.

Si ces robots sont développés pour aider les seniors, Toyota songe à adapter cette technologie à la fabrication industrielle. Pour le moment, seuls des prototypes existent. La compagnie ne révèle rien quant à leur commercialisation.