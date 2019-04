Magasiner en ligne sans souci

Si les boutiques en ligne continuent toujours de gagner en popularité – on estime la valeur des ventes sur le web à plus de 2,3G$ pour 2017 seulement –, il reste néanmoins facile de s’y faire avoir. Voici cinq conseils pour magasiner sur la Toile en toute sécurité.

Acheter sur des sites connus

Bien sûr, vous pouvez trouver des aubaines sur Aliexpress, mais si vous recherchez de la qualité et des garanties, il existe d’autres boutiques en ligne plus fiables et ayant une excellente réputation. Vous pouvez aussi trouver d’autres types de commerces sur les marketplaces recommandés par les utilisateurs. Ces boutiques offrent généralement un bon service à la clientèle et la possibilité d’échanger ou de retourner des achats.

Lire les critiques

Si les critiques publiées sur une boutique en ligne peuvent être utiles, il est encore plus pratique de consulter un site indépendant comme Sitejabber, qui se spécialise aussi dans la détection des fraudes. De la même manière, essayez d’en savoir le plus possible sur la boutique en ligne en question. Informez-vous sur les modalités de livraison et de paiement, sachant que les firmes frauduleuses préfèrent souvent qu’on les paie par Western Union ou MoneyGram.

Évaluer la qualité

Pour éviter de se tromper et choisir la bonne taille, il vaut mieux vérifier le guide des tailles avant tout achat. Assurez-vous aussi de connaître les matériaux utilisés (coton, polyester, lin) et posez des questions au vendeur. Certains commerces présentent de fausses photos. C’est pourquoi il peut également être utile de faire quelques recherches sur Google Images pour s’assurer de la provenance des boutiques.

Suivre les colis

Pouvoir suivre le parcours de notre colis, de l’envoi à la réception, est une véritable police d’assurance, même en ce qui concerne les boutiques en ligne réputées. Vous pouvez toujours payer pour un service de livraison offrant le suivi de colis (certains sites l’offrent même par défaut). Il est souvent préférable de payer un peu plus cher pour éviter les mauvaises expériences.

Rechercher des entreprises exemplaires

Le service à la clientèle est très important, même quand on fait des affaires sur le web. Les entreprises ayant un département de service à la clientèle sont donc à privilégier. Et pour faciliter les échanges, si vous n’êtes pas satisfait de votre achat, assurez-vous de prendre des photos de tout : la taille, les matériaux, etc. Celles-ci vous aideront à documenter votre plainte.