À chaque occasion son style

L’embarras du choix vous fait perdre la tête, messieurs? Vous voulez être in, mais garder votre propre style? Métro a fait appel au conseiller vestimentaire et acheteur de la mercerie Maitre Charle, François Joanisse, pour vous donner l’heure juste.

Décontracté

Incontournable de la mode masculine des dernières années, le chino est une fois de plus un must dans votre garde-robe cet automne.

Ce pantalon se distingue du jean par sa coupe droite, sans pince et son tissu de coton plus léger que le denim. «Le chino de coton revient en force, remodelé avec sa coupe plus ajustée, nous explique M. Joanisse. De plus, il est offert dans plusieurs couleurs.»

Véritable passe-partout, il offre un style plus habillé et plus urbain qu’un jean. «Il s’agit d’un vêtement plutôt neutre. Il est facile à agencer avec une chemise à motif ou un polo plus fashion. On peut aussi le porter avec un veston pour un 5 à 7», ajoute le conseiller.

Le veston en jean

Emblème des années 1980, le veston en jean fait un retour en force. Cependant, il affiche une nouvelle allure. Il est maintenant un peu plus foncé et un peu plus délavé qu’à l’époque. À porter avec nos chinos de couleur, recommande notre conseiller.Il se porte aussi très bien avec un jean.

Les chaussures

Bien que le soulier noir ait toujours la cote, il n’est plus le seul essentiel à avoir à la maison. Le vendeur explique qu’il est tout aussi important d’avoir une paire de souliers de couleur tan. Ceux-ci s’agencent bien avec les bleus, notamment. Pour celui qui veut ajouter à sa collection, opter pour le bottillon.

Chic

Les jours du complet-cravate sont comptés sur le marché du travail, à quelques exceptions près. «L’habillement au bureau est maintenant plus décontracté, et la cravate est un peu mise de côté, nous indique M. Joanisse. On se présente au travail avec un complet agencé avec une chemise à motifs comportant des détails particuliers au col et aux manches. Même les boutons, qui sont de plus en plus variés, ont du style.»

Notre expert nous explique aussi que les complets noirs ne sont plus au sommet des ventes. «Les différentes teintes de bleu et de gris dominent de plus en plus dans les achats des consommateurs.»

Les coupes ont aussi changé. «On porte le veston ou l’habit plus ajusté et plus court.»

Petit conseil pratique : «Apportez un jean au travail pour le mettre en fin de journée. Vous pouvez ainsi garder votre chemise et votre veston pour sortir au resto.»