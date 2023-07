Garantir la sécurité alimentaire pour lutter contre la pauvreté

La consultation publique en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, qui s’est achevée le 30 juin dernier dans le cadre de l’élaboration du quatrième plan d’action gouvernemental, semble être l’occasion pour plusieurs organismes de remettre la question de l’insécurité alimentaire sur la table.

C’est le cas de la banque alimentaire du Réseau d’Entraide Verdun, qui dénonce une pénurie de services d’aide alimentaire d’accès universel à Montréal.

«La consultation publique sur la stratégie de lutte contre la pauvreté est d’une importance majeure, puisqu’elle est l’occasion unique de sensibiliser le public à la réalité de la pauvreté extrême», explique Rudi Svaldi, directeur communautaire du Réseau d’Entraide Verdun. Ce dernier, avec l’aide de ses bénévoles, a profité de cette période de consultation pour faire la revue des services alimentaires communautaires du Grand Montréal offrant un service d’accès universel. Ce qu’il constate, c’est une pénurie importante de ce type d’organismes à Montréal.

«Sur 200 organismes de bienfaisance enregistrés à Montréal, spécifiquement destinés à soulager la pauvreté, moins de 10% d’entre eux étaient à accès universel», affirme monsieur Svaldi. Les services d’aide alimentaire d’accès universel sont des services offerts sans rendez-vous et sans justificatifs, pour les situations d’urgence. Avec ce type de services, tout le monde peut donc avoir accès à l’aide alimentaire sans en justifier la raison.

C’est ce que propose le Réseau d’Entraide Verdun, qui est situé sur la rue Wellington. L’organisme d’aide alimentaire ne demande aucun document aux personnes se présentant à la distribution de paniers alimentaires chaque lundi. «Quelle preuve faut-il de plus lorsqu’on voit que ces personnes sont prêtes à attendre deux heures pour obtenir un panier d’épicerie ?», demande Rudi Svaldi.

Dans le cadre de la consultation publique, les organisations québécoises étaient invitées à répondre à un questionnaire et à envoyer un mémoire en lien avec la thématique à l’intention du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Dans le mémoire envoyé par l’organisme d’aide alimentaire de Verdun, plusieurs problématiques ont été soulevées. L’une d’entre elles dénonce la dualité qui persisterait entre la définition d’un organisme à action communautaire et celle d’un organisme de bienfaisance. «Notre organisation se situe à la croisée de deux approches de l’action communautaire. Ce positionnement hybride suscite des interrogations quant à notre identité», explique le directeur communautaire.

Cette dualité se serait manifestée en 2011 lorsque l’enregistrement de l’organisation en tant qu’organisme de bienfaisance a été suspendu par le gouvernement fédéral, car elle avait intégré des cuisines collectives à son service de dépannage alimentaire. Cela avait été perçu comme une divergence à sa mission de bienfaisance enregistrée. «Ironiquement, ce programme était subventionné par la Ville de Montréal, qui voyait l’intérêt d’intégrer les cuisines collectives dans notre approche de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale», peut-on lire dans le mémoire.

Cette dualité donnerait alors aux organismes une perception limitée de leurs actions. «Pour garantir la sécurité alimentaire, il est essentiel de prendre en compte à la fois les aspects à court terme et à long terme de l’urgence alimentaire», croit l’organisme.

Pour Rudi Svaldi, il faudrait pour cela reconnaître l’aide aux démunies, et arriver à relever le défi de la pauvreté extrême en considérant de manière plus poussée les services d’aide à l’urgence alimentaire.

L’enjeu de la pauvreté extrême est plus que jamais d’actualité au Québec. Il faut souligner l’importance de la responsabilité des provinces et des municipalités en matière de lutte contre la pauvreté dans un contexte de crise du logement et d’inflation.

Rudi Svaldi, directeur communautaire du Réseau d’Entraide Verdun.