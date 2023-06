Programme éducatif Kinga: deux écoles de l’île de Montréal récompensées

Plus de 231 360 jeunes auraient été sensibilisés dans le cadre du programme Kinga, prévention jeunesse.

Deux récompenses de 2 500$ chacune ont été remises à l’École Joseph-Henrico, située à Baie-d’Urfé, et à l’École Lucien-Guilbault, localisée à Montréal-Nord, par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Ces récompenses s’effectuent dans le cadre du programme éducatif Kinga, prévention jeunesse, offert par la CNESST. Ce programme a été créé dans l’optique de favoriser le développement d’une culture de prévention durable au Québec, et s’adresse à tous les élèves, de la maternelle à la fin du secondaire. Il a pour but de favoriser des milieux de travail respectueux des lois, en sensibilisant et en outillant les jeunes tout au long de leur parcours scolaire, jusqu’à leur intégration sur le marché du travail.

Le programme Kinga est un ajout intéressant, avec ses activités clés en main qui s’inscrivent en continuité avec le Programme de formation de l’école québécoise. Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST.

Cette année, cinq écoles préscolaires et primaires, et cinq écoles secondaires recevaient chacune un prix national de 10 000$. L’École Joseph-Henrico et Lucien-Guilbault ont fait partie des 35 bénéficiaires de prix d’une valeur de 2 500$, également remis par la CNESST.

Pour l’année scolaire 2022-2023, la CNESST aurait soutenu la réalisation de 2 033 activités, presque le double de l’année précédente, selon la Commission. Les enseignantes et enseignants des écoles participantes recevaient pour cela une aide financière de 500 $ pour les soutenir dans la réalisation des activités du programme Kinga.