La construction d’une école primaire au campus MIL est lancée

Ce sont 650 élèves du secteur avoisinant le campus MIL de l’Université de Montréal qui pourront étudier dans une nouvelle école primaire dès 2026. À la pointe du développement durable, l’endroit devrait devenir un «milieu d’apprentissage actuel et stimulant».

Cette nouvelle école outremontaise est le fruit d’une rare collaboration entre le gouvernement du Québec, l’Université de Montréal (UdeM), le Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), la Ville de Montréal et l’Arrondissement d’Outremont. Le terrain a en fait été cédé par l’UdeM au CSSMB.

«Avec la création du campus MIL, nous avions le désir de tisser des liens entre les quartiers et entre les générations», explique le recteur de l’UdeM, Daniel Jutras. L’aspect écologique se fera ressentir grâce à un projet-pilote de gestion mutualisée des eaux usées entre la Ville et le CSSMB.

L’école se situera entre deux quartiers opposés sur le plan économique: Parc-Extension et Outremont. Dans les deux secteurs, on trouve un total de quatre écoles et plus de 2500 élèves. Trois des quatre écoles sont considérées comme en mauvais état. Il n’est pas encore possible de savoir lesquelles de ces écoles bénéficieront d’un soulagement du nombre d’élèves grâce à l’école du campus MIL. Effectivement, les territoires scolaires seront redécoupés suivant une consultation.

D’ailleurs, cette nouvelle école est en construction alors que les rues aux alentours de nombreux établissements primaires à Montréal sont sécurisées et apaisées au niveau de la circulation. Cela sera aussi le cas pour cette nouvelle école, avec des rues vertes et apaisées aux abords, a annoncé le responsable de l’urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry.

Le maire d’Outremont, Laurent Desbois, la députée de Mont-Royal-Outremont, Michelle Setlakwe, et le directeur par intérim du CSSMB, Paul St-Onge, entre autres, ont symboliquement mis les mains à la pâte – ou plutôt dans la terre – pour marquer le lancement de cet important chantier.