Voici en 3D la promenade urbaine prévue pour le REM de l’Est

CDPQ Infra a dévoilé, mercredi, une modélisation 3D de la promenade urbaine prévue sur le boulevard René-Lévesque, sur le tronçon menant à la partie souterraine du REM de l’Est. Cette promenade devrait toutefois être construite par la Ville de Montréal pour devenir réalité.

Dans la vidéo, diffusée sur YouTube, on voit un belvédère surplombant le boulevard René-Lévesque à la hauteur du Complexe Desjardins, là où le REM de l’Est plongerait sous la rue. Côté sud, une nouvelle piste cyclable avec un large trottoir verdi pour le transport actif. Les véhicules circuleraient côté nord.

La piste cyclable et le trottoir longeraient le boulevard René-Lévesque sur toute la longueur de la promenade urbaine, jusqu’à la prochaine station du REM de l’Est sur le boulevard Saint-Laurent.

Annoncée le mois dernier, la nouvelle mouture du REM de l’Est doit répondre aux hésitations du comité d’expert chargé de conseiller l’aménagement de cet immense projet. Bien accueilli par le milieu économique, il est toujours rejeté par une partie des citoyens. La mairesse Valérie Plante a aussi émis des réserves sur l’aménagement, le financement et le processus décisionnel du projet. C’est d’ailleurs la Ville de Montréal qui serait responsable de réaliser la promenade urbaine et non CDPQ Infra.