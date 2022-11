Une section de l’autoroute 40 fermée la nuit prochaine

Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu’une portion de l’autoroute 40 sera fermée dans les deux directions, au courant de la nuit du 3 au 4 novembre, incluant de nombreuses bretelles dans l’échangeur Anjou.

Ces fermetures font suite aux travaux de reconstruction d’un pont d’étagement du boulevard des Galeries-d’Anjou, en direction nord.

Seront ainsi fermées, de jeudi 22h à vendredi 5h, l’A-40 en direction est, entre le boulevard Langelier et l’échangeur Anjou; l’A-40 en direction ouest, entre les boulevards Roi-René et Langelier; les bretelles de l’échangeur Anjou menant de l’A-25 à l’A-40 Ouest, de l’A-40 Ouest à l’A-25 et de l’A-40 Est à l’A-25; ainsi que le boulevard des Galeries-d’Anjou en direction nord, entre la rue Jean-Talon Est et l’avenue de Belfroy.

Pour plus d’informations sur la circulation, les automobilistes sont invités à consulter Quebec511.info.