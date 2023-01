Des manifestants pro-vélo font une entrée remarquée au Salon de l’Auto de Montréal

« Les autos tuent plus que les guerres » ou encore « Le tout à l’auto, that’s so last century« . Voilà certains des slogans imprimés sur les t-shirts de manifestants devant des camions et des VUS brillants et flambants neufs au Salon de l’auto 2023 de Montréal, dimanche.

L’action choc était organisée par Vélorution Montréal, un collectif militant contre le tout à l’auto, et exigeait que cette édition du Salon de l’auto soit sa dernière. « Le Salon de l’Auto est une relique du passé qu’il est fort temps d’abandonner » explique le cofondateur du rassemblement, Mathieu Murphy-Perron via communiqué. Il ajoute qu’il faut cesser « de glorifier la culture du tout a l’auto avec des évènements comme le salon ».

Contactés par Métro, les organisateurs du Salon, la Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal, ont expliqué que l’évènement est en faveur de « tous les choix de mobilité » et prôner la cohabitation entre les usagers de la voirie. Ils ont rappelé que les automobilistes sont également des piétons et des cyclistes.

Les slogans arborés rappelaient aussi le bilan routier au Québec, dont les piétons et les vélos sont les principales victimes. Les automobiles électriques sont largement subventionnées, contrairement aux vélos, ont aussi fait remarquer les manifestants.

Le collectif souhaite mettre fin à la prédominance de l’automobile dans la métropole québécoise. « Il n’y a plus de place en ville, le réseau routier est saturé », estime M. Murphy-Perron. Une manifestante arborait un slogan mettant de l’avant l’importance de la voirie accordée aux voitures à Montréal . Celle-ci représente 78% selon les manifestants, 74% selon une étude de Polytechnique Montréal en 2021.

Précisons que l’automobile – lors de l’heure de pointe du matin avant la pandémie – représente un tiers des déplacements des Montréalais. Les vélos représentent environ 5% de la part des déplacements à Montréal mais n’occupent que 1% des voies publiques. Montréal ne dispose pas de zones de circulation limitée ou de zones piétonnes comme Londres ou Paris, par exemple.

Vélorution critique aussi vigoureusement la mise en avant de l’électrification des véhicules au Salon de l’auto. L’organisme avance que « les enfants demeurent 8 fois plus à risque de mourir dans une collision impliquant un VUS, même s’il est électrique ». Le collectif argue d’ailleurs que les voitures électriques « ne sont pas une solution miracle ».