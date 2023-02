Même sur le web, les utilisateurs doivent attendre à la SAAQ

Le site SAAQclic, permettant aux usagers d’accéder à leur dossier de conduite en ligne et d’y confirmer des transactions en ligne, a connu un démarrage difficile lors de son lancement lundi matin.

Des problèmes quant à l’accès au site sont survenus à la suite de son lancement en matinée, mais ils ont été résolus. «On a eu un décollage difficile, mais l’avion est en vol», commente la SAAQ dans un échange avec Métro.

Une fois le problème réglé, de nombreuses personnes ont tout de même dû patienter pour accéder au site, alors que celui-ci recevait trop de demandes. Ayant déjà recensé plus de 10 000 authentifications, la SAAQ s’attend à avoir plus de visites et prévient que d’autres ralentissements pourraient arriver au cours de la journée.

La SAAQ prévoit une période de rodage du site dans les prochaines semaines et invite les usagers à lui faire part de tout problème rencontré afin qu’ils soient réglés le plus rapidement possible.

SAAQclic permet d’accéder à son dossier de conduite, de finance, son permis de conduire et de voir les véhicules enregistrés à son nom ainsi que les immatriculations. Les utilisateurs peuvent aussi y consulter les avis de paiement ou de renouvellement et y confirmer leurs transactions.