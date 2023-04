La station McGill désormais accessible par ascenseur

Laurence Parent, conseillère du district de De Lorimier et vice-présidente du conseil d’administration de la STM, lors de la mise en service des ascenseurs le 3 avril.

Les deux quais de la station de métro McGill sont désormais accessibles en ascenseur à la suite d’un projet de construction étalé sur trois ans.

Un nouvel ascenseur relie le quai de la ligne verte en direction Angrignon au boulevard De Maisonneuve Ouest. Avec l’ascenseur qui reliait depuis l’automne la mezzanine du métro au quai de la direction Honoré-Beaugrand, la station McGill devient la 26e du réseau de la Société de transport de Montréal (STM) à être universellement accessible.

«Ses nouveaux ascenseurs rendent accessible l’un des plus importants pôles économiques, culturels, touristiques et universitaires de la province et c’est en quelque sorte notre façon à nous, à la STM, de contribuer davantage à la relance du centre-ville», a commenté le président du conseil d’administration de la STM, Éric Alan Caldwell.

Il ajoute que «la mise en service d’ascenseurs à la station McGill revêt une signification particulière pour la STM, comme il s’agit d’une des stations les plus achalandées du réseau».

La mise en place de l’ascenseur faisait partie d’un projet entamé en 2020 qui a coûté 58,4 M$ et qui a notamment été financé par le ministère des Transports et Mobilité durable. Le projet incluait les deux ascenseurs, une meilleure étanchéité pour la station et l’installation d’une œuvre d’art de l’artiste visuel Mathieu Lévesque, intitulée Vestiges, à la sortie du 811, boulevard De Maisonneuve Ouest.