Voici les quartiers les plus friands de Communauto

La popularité du service Communauto a explosé en cinq ans. Le taux de foyers à Montréal ayant un compte avec l’entreprise est aujourd’hui de 12%. Et dans certains quartiers, ce taux est beaucoup plus élevé.

Un tiers des ménages du Plateau-Mont-Royal, un quart de ceux de Ville-Marie et un cinquième des Rosepatriens et Outremontais possèdent un compte Communauto. Sur ces quatre arrondissements, trois sont en tête de ceux ayant également les pistes cyclables les plus achalandées.

Carte : Nicolas Monet.

Le Plateau-Mont-Royal est aussi un quartier où la majorité des résidents se rendent au travail en transport actif ou collectif. La part modale du vélo dans les déplacements y est la plus importante du Québec.

57% des usagers Communauto sont d’ailleurs des utilisateurs du transport collectif, 32% font du vélo régulièrement et 33% utilisent le service de vélopartage BIXI à l’occasion ou régulièrement. 70% des usagers n’ont pas de voiture personnelle.

Le profil des usagers de Communauto

Communauto est utilisée par légèrement plus d’hommes que de femmes (alors que les femmes sont majoritaires à Montréal) et par une population légèrement plus jeune que la moyenne. Les usagers Communauto ont en moyenne 37 ans, alors que l’âge moyen de la population montréalaise est de 40,6 ans.

Si 35% des Montréalais ont obtenu un diplôme universitaire, c’est le cas de 81% des usagers Communauto. Les personnes sans aucun diplôme ne sont pas du tout représentées parmi les utilisateurs de Communauto, alors qu’ils forment près de 18% des Montréalais. Les diplômés du niveau collégial constituent quant à eux 13% des comptes Communauto et 16% des Montréalais.

Les ménages montréalais avec des revenus totaux supérieurs à 80 000$ sont les plus friands du service Communauto, y compris ceux qui génèrent plus de 150 000$ de revenus familiaux annuels, un salaire qui permet largement de s’acheter une voiture. À l’inverse, les ménages touchant moins de 40 000$ par année sont sous-représentés parmi les utilisateurs du service.

Texte par Matéo Gaurrand-Paradot / Carte par Nicolas Monet.