Une fin de semaine d’entraves à prévoir à Montréal

Des entraves majeures seront mises en place sur plusieurs axes importants de Montréal cette fin de semaine. On compte parmi ces fermetures les échangeurs Saint-Pierre, Turcot et des Sources, la route 136 à la hauteur du tunnel Ville-Marie et Viger, le pont Honoré-Mercier, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et l’autoroute 40.

À compter de samedi 8h jusqu’au mois de décembre, l’autoroute 40 en direction est sera fermée entre le boulevard Morgan à Baie-D’Urfé et l’entrée en provenance du boulevard Saint-Charles à Kirkland. Une voie de contresens sera installée en attendant. Cette entrave servira aux travaux du Réseau express métropolitain (REM).

La bretelle menant de la route 138 en direction est (depuis le pont Honoré-Mercier) à l’autoroute 20 en direction ouest/aéroport de l’échangeur Saint-Pierre sera fermée complètement de vendredi 23h59 à lundi 5h. Dans le même secteur, le boulevard Montréal-Toronto sera fermé en direction ouest entre les rues Saint-Jacques et des Érables de samedi 2h à dimanche 9h.

Le pont Honoré-Mercier lui-même sera entravé de samedi 2h à lundi 5h en direction de Kahnawake (route 138 ouest). Une voie sera réservée en contresens sur la partie du pont en direction de Montréal afin de permettre le passage des véhicules.

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et un segment de l’autoroute 25 seront aussi entravés. En direction sud, la route sera fermée de vendredi 21h à samedi 8h entre la sortie 4 (Montréal / centre-ville) et l’entrée de la rue de l’Île-Charron.

Sur l’autoroute 25 nord/autoroute 20 ouest, la fermeture se fera aux mêmes heures entre la sortie 90 (R-132, La Prairie, Varennes) et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est.

L’avenue Souligny Est sera aussi fermée en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Cette entrave durera de vendredi 20h30 à lundi 5h.

La bretelle de l’échangeur des Sources menant de l’autoroute 20 en direction ouest jusqu’au boulevard des Sources sera entièrement fermée pour des travaux de vendredi 23h à lundi matin 5h.

L’échangeur Turcot sera lui aussi entravé cette fin de semaine. La bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est à la route 136 en direction est sera fermée de vendredi 23h30 à lundi 5h.

Celle menant de l’autoroute 15 nord à la route 136 sera, elle aussi, fermée aux mêmes heures.

En raison des travaux dans les tunnels Ville-Marie et Viger, la route 136 sera aussi fermée de vendredi 23h30 à lundi 5h entre la sortie 4 Pont Victoria/Boul. R.-Bourassa/Rue de la Montagne et l’entrée de la rue Atataken pour sa direction ouest.

Vers l’est, c’est le tronçon entre la rue Panet et l’entrée en provenance de la rue Lucien-L’Allier qui sera fermé de vendredi 23h à lundi 5h.