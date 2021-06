Microsoft annonce officiellement Windows 11 et présente les premières images

Le doute planait depuis quelques moments déjà et c’est maintenant confirmé : le successeur de Windows 10 sera officiellement Windows 11. L’annonce a été faite lors de l’événement consacré à l’avenir de Windows du 24 juin 2021, et les premières images ont même été dévoilées.

Peu de temps avant, Microsoft révélait que le 14 octobre 2025 était la date où Windows 10 ne serait plus supporté par la multinationale.

Évidemment, on savait bien que ça signifiait qu’une grande annonce était à nos portes. Cette mystérieuse nouvelle version qui a longtemps porté le nom de code de Sun Valley s’est finalement montré le bout du nez : il s’agit de Windows 11.

La nouvelle interface s’annonce plus intuitive que jamais

La vidéo de présentation de Windows 11 met l’accent sur les nombreux changements qui seront effectués à l’interface.

Évidemment, le but d’amener toutes ces modifications, c’est de rendre l’expérience d’utilisation plus intuitive, efficiente et facile à utiliser dans la vie de tous les jours.

Parmi les grandes nouveautés, on peut apercevoir que le menu Démarrer et nos applications épinglées ne s’aligneront bientôt plus à partir du coin inférieur gauche, mais plutôt depuis le plein centre de notre écran.

Après avoir été habitué pendant des dizaines et des dizaines d’années à procéder autrement, ça sera sans doute l’un des aspects les plus difficiles à se rentrer dans la tête!

Si vous êtes comme moi, vous êtes du genre à ouvrir 1001 pages en même temps, mais le résultat n’est pas toujours optimal et c’est difficile de rester organisé.

Heureusement, une autre des propositions de Microsoft, c’est ce qu’ils appellent « Snap Layout ». Il s’agit de diverses mises en page de nos fenêtres que l’on peut choisir pour optimiser notre espace d’écran, voir tout ce dont on a besoin, et être pleinement efficace.

Outre le menu Démarrer centralisé, on pourra aussi choisir comment organiser toutes nos fenêtres sur Windows 11.

Des widgets personnalisés et l’incorporation de Microsoft Teams

Toujours dans une optique d’efficacité et d’une simplification de l’utilisation, Windows 11 sera doté de widgets qu’on pourra personnaliser en fonction de nos intérêts. On aura entre autres la possibilité d’épingler à gauche de notre écran:

Notre fil de nouvelles personnalisé;

La météo de notre région ou de celle qui nous intéresse;

Un accès à nos photos sauvegardées sur le nuage;

Notre calendrier, et plus encore.

Puis, sans grande surprise, la barre de démarrage de Windows 11 sera nativement pourvue de Microsoft Teams.

Si je dis que c’est sans grande surprise, c’est parce que depuis la pandémie, les différentes applications de communication collaborative se font la guerre pour être la populaire. C’est un peu normal que Microsoft prêche pour sa paroisse.

Bref, une icône à l’image de Microsoft Teams sera présente sur notre barre de tâches. En un clic, on aura accès au clavardage et on pourra se connecter pour faire une multitude de tâches, comme envoyer des textos, clavarder, faire des discussions audio ou encore ou vidéo avec nos contacts.

Les applications Android arrivent sur Windows 11 et s’intègrent nativement au système d’exploitation.

Faire rouler des applications Android… grâce à Amazon

L’une des nouveautés majeures de Windows 11, c’est qu’on pourra y faire rouler des applications Android, par exemple Tik Tok, tout à fait nativement.

Bien que ce soit toute une nouvelle, ce n’est pas la première fois que Microsoft s’intéresse aux applications sur Windows alors que l’app Mon Téléphone amenait déjà l’idée au premier plan.

Celles-ci seront complètement intégrées à l’interface et donc aussi compatibles avec de nouvelles fonctionnalités phares comme le Snap Layout mentionné précédemment.

Cependant, cette nouvelle positive cache des aspects légèrement plus complexes parce que pour que ce soit possible, Microsoft a fait un partenariat avec le magasin d’applications d’Amazon.

En gros, ça signifie que pour télécharger une app Android sur Windows, celle-ci doit faire partie du catalogue proposé par le Amazon Store.

Par contre, ça veut aussi dire que pour lancer le téléchargement des dites applications, il faudra être connecté à notre compte Amazon, ce qui implique bien évidemment qu’il faut en avoir un préalablement.

D’ailleurs, la première fois qu’on voudra télécharger une application Android sur notre PC, on devra préalablement installer l’app du Amazon Store pour que tout fonctionne.

Dit comme ça, ça a l’air laborieux, mais ceux qui l’ont déjà testé nous assurent que le tout se fait assez facilement et nativement et qu’il n’y a pas de problème à effectuer ces opérations.

Bien qu’on ne sache toujours pas exactement sera lancé Windows 11, c’est définitivement pour bientôt, et par bientôt, on parle de l’été 2021, donc l’anticipation sera de courte durée. La version beta réservée aux membres du programme Windows Insider est quant à elle déjà disponible.

En savoir plus sur le nouveau système d’exploitation de Microsoft, Windows 11

