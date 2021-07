Cette caméra de sécurité au stockage local ne nécessite pas d’abonnement mensuel

Les experts en matière de technologie de sécurité Lorex ont sorti son nouveau système de sécurité sans fil à batteries. En plus d’offrir une excellente résolution d’enregistrement, le stockage de celle-ci se fait localement sur une carte microSD, ce qui évite de devoir se payer un abonnement mensuel coûteux.

Grâce à l’avancement rapide de la technologie de sécurité, on a maintenant la possibilité de garder un œil sur notre maison et notre terrain en tout temps et à moindre coût, peu importe où on se trouve dans le monde.

Cependant, si plusieurs d’entre nous acceptent de dépenser une grande partie de leur budget sur le système de caméras lui-même, habituellement, ça signifie qu’il faut aussi planifier s’abonner à un service de stockage nuagique qui nous gruge beaucoup d’argent tous les mois.

Dans le cas du système de sécurité sans fil de Lorex, pas question de frais mensuels!

Grâce à son capteur d’images, les vidéos enregistrées par les caméras Lorex sont plus nettes que plusieurs.

Une meilleure résolution d’enregistrement sans frais mensuels

Le système de sécurité sans fil de Lorex vient avec deux caméras munies d’un capteur d’images 4MP qui enregistre en résolution 2K. En gros, c’est deux fois la résolution de 1080p, donc l’image est étonnamment nette et détaillée.

D’ailleurs, les caméras Wi-Fi sans fil de Lorex disposent d’un angle de vision large et en diagonale de 140° et d’une fonction de détection des personnes grâce à laquelle on peut recevoir des notifications sur notre téléphone dès que quelqu’un est détecté dans le périmètre.

Elles offrent aussi une vision nocturne en couleur, même lorsque la lumière est plus faible grâce à une technologie appelée Color Night Vision. Par contre, dans un cas de très faible luminosité, la vision nocturne classique s’active automatiquement pour qu’on ne manque rien.

Parlant de vision de nuit, les caméras sont même munies d’une lumière DEL activée par le mouvement, à une sirène et à un micro histoire de bien faire peur à quelconque intrus qui essayerait de s’aventurer plus proche de notre domicile qu’il ne le devrait.

Le plus beau dans tout ça? Toutes les images et les enregistrements sont stockés localement sur une carte microSD WD Purple de 32 Go incluse avec le système. Bref, pas question d’abonnement mensuel dispendieux, ce n’est pas nécessaire!

Besoin de plus d’espace? Pas de problème, alors qu’on peut se procurer et ajouter notre propre carte microSD jusqu’à un maximum de 256 Go.

L’application mobile Lorex Home est très utile pour nous permettre de gérer notre système de sécurité à distance.

Une application mobile compatible utile et complète

En plus d’être compatible avec les assistants vocaux d’Amazon et de Google, on peut synchroniser le système de sécurité sans fil de Lorex avec notre Firestick ou notre Chromecast pour surveiller les images de nos caméras de sécurité sur un écran plus grand quand on est à la maison.

Si on n’y est pas, on n’a qu’à télécharger l’application Lorex Home, compatible avec iOS et Android pour avoir le contrôle à distance. Elle nous permet entre autres de :

Communiquer de façon bidirectionnelle avec la personne qui se trouve de l’autre côté de la caméra;

Regarder un résumé chronologique des événements de la journée;

Arrêter l’enregistrement rapidement pour passer en mode confidentialité;

Recevoir des notifications sur notre téléphone chaque fois que quelqu’un est détecté;

Configurer tous les paramètres des caméras et plus encore.

On peut se procurer le système de Lorex en ligne moyennant 350$. Honnêtement, c’est vraiment raisonnable compte tenu de tout ce qui est inclus : deux caméras sans fil, le Lorex Home Hub, un paquet de deux batteries, la carte-mémoire microSD WD Purple de 32 Go et tous les fils, bien entendus.

En savoir plus sur le système de surveillance de Lorex et se le procurer en ligne

