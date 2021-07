Augmentez votre productivité avec votre iPad avec ce support moins cher que le Magic Keyboard

Vous vous servez de votre iPad, iPad Air ou iPad Pro comme d’un ordinateur et une machine pour travailler? L’entreprise Pitaka offre un support aimanté muni d’une recharge sans fil permettant d’accroître notre productivité et qui est surtout moins cher que le Magic Keyboard d’Apple.

Pour certains, l’iPad a carrément remplacé leur ordinateur. Les tablettes d’Apple deviennent toujours de plus en plus puissantes et peuvent davantage répondre à leurs besoins notamment pour le travail.

Seulement, travailler sur un iPad comporte quand même certaines contraintes. Taper sur le clavier virtuel n’est pas super efficace. L’angle de l’iPad fait en sorte qu’on a toujours le cou baissé.

Apple a bien sorti son Magic Keyboard pour iPad Pro et Air en plus de son Smart KeyBoard, il reste que ces solutions sont onéreuses à 399$ et 219$ respectivement.

On peut aisément acheter un clavier Bluetooth pour quelques dizaines de dollars. Il ne reste qu’à régler la question de l’angle de travail.

L’entreprise Pitaka offre un support particulièrement intéressant dans cette optique.

Le support MagEZ Stand de Pitaka nous permet d’avoir notre iPad à une hauteur idéale pour travailler.

Un support à iPad avec recharge sans fil pour nos autres appareils

Le MagEZ Stand de Pitaka est un support pour iPad qui nous permet non seulement d’avoir notre tablette à un bon angle pour travailler, mais offre également une plaque de recharge à induction sans fil.

Comme la gamme des produits Pitaka, le MagEZ Stand utilise des aimants. C’est-à-dire qu’on peut opter pour un étui de protection pour iPad et qui va s’aimanter au support.

Si on ne veut pas d’étui protecteur, une plaque aimantée est fournie avec le support. Avec un patron, Pitaka nous indique où le coller à l’endos de notre iPad selon la version qu’on a.

Dans les deux cas, il s’agit ensuite d’aimanter le dos de notre iPad au support et le tour est joué.

Ce dernier est à une hauteur d’environ 25 cm, ce qui fait en sorte que notre iPad est directement orienté devant nous. Pas besoin de se pencher pour regarder l’écran. On peut l’orienter selon un angle de -5 à 32,5 degrés.

Le support peut également s’avérer pratique pour dessiner ou bien utiliser notre iPad comme un second écran de support à côté de notre écran d’ordinateur.

On peut par ailleurs autant orienter l’iPad à la verticale qu’à l’horizontale.

La base du support MagEZ Stand permet de recharger notre téléphone intelligent ou écouteurs sans fil grâce à la recharge sans fil Qi.

Enfin, à la base du support se trouve également une plaque de recharge sans fil 15W. On peut donc y placer notre téléphone intelligent ou nos écouteurs qui sont rechargeables de cette façon.

Au niveau du prix, le MagEZ Stand est vendu 89$ US, soit grosso modo 110$ canadien. On peut également opter pour une combinaison MagEZ Stand et étui protecteur MagEZ Case pour 143$ US.

Ajoutez à cela un clavier Bluetooth au besoin et vous avez une option de travail pour iPad qui vous coutera dans les eaux de 140-200$. Un prix encore une fois inférieur aux Magic Keyboard ou Smart Keyboard d’Apple.

