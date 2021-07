Microsoft lance Windows 365, une version web du système d’exploitation fonctionnelle sur iOS

Microsoft a fait l’annonce d’un tout nouveau service appelé Windows 365, une version du fameux système d’exploitation pour entreprises 100% fonctionnel à partir d’un navigateur web. Ça signifie que celui-ci sera entre autres compatible avec les iPad et les Mac.

Il y a plusieurs entreprises qui fonctionnent avec Windows au bureau, mais quand les employés utilisent plutôt le système d’exploitation d’Apple à la maison, ça peut devenir un peu plus compliqué.

Bien entendu, il existe des logiciels payants comme Parallels qui nous permettent d’utiliser Windows sur un Mac, mais encore faut-il que notre ordinateur ait les configurations minimales requises.

Ça, c’est sans compter que ça rend la tâche impossible si on n’a pas d’ordinateur à la maison, mais qu’on aimerait travailler depuis notre téléphone ou notre tablette.

Microsoft est en mode résolution de problème et propose aux entreprises Windows 365, une version nuagique 100% virtuelle qui nous permet de faire rouler le système d’exploitation directement à partir de notre navigateur web, qu’il s’agisse de Firefox, Opera ou même Safari.

La même personnalisation qu’un PC physique

Avec Windows 365, Microsoft frappe fort alors qu’il propose un service tout à fait personnalisable, de la même manière que l’est habituellement un ordinateur physique.

On aura entre autres la possibilité de choisir la quantité de RAM et de stockage de notre PC virtuel. Si l’on se fie à l’annonce faite par Microsoft, ça signifie qu’on peut se configurer un PC nuagique avec jusqu’à 512 Go et 16 Go de RAM, quand même!

On parle aussi d’une expérience rapide et intuitive grâce au démarrage instantané d’applications Windows complètes sur n’importe quel appareil : notre cellulaire Android et iOS, mais également une tablette dont l’iPad.

Parlant de celui-ci, c’est la première fois qu’on pourra y faire rouler un système d’exploitation complet qui inclue les fenêtres et les applications traditionnelles qu’on retrouve habituellement sur un ordinateur.

Microsoft a prévu de lancer Windows 365 le 2 août 2021 et la première version prendra d’abord Windows 10 en charge. Une mise à jour sera éventuellement proposée lors du lancement officiel de Windows 11.

Au niveau de la compatibilité, tous les navigateurs web de dernière génération seront en mesure de faire rouler Windows 365 : Mac, iPad, Android et Linux.

Malheureusement, pour le moment, le service sera uniquement réservé aux entreprises. Par contre, on espère que si la réponse de la clientèle est bonne, monsieur et madame tout le monde pourront éventuellement en profiter parce qu’on s’entend, c’est une solution vraiment intéressante et surtout beaucoup plus facile que de partitionner son disque dur via Boot Camp.

