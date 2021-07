Apple déploie une mise à jour pour iPhone, iPad et Mac pour contrer le logiciel espion Pegasus

Suite à la découverte d’un logiciel espion appelé Pegasus pouvant cibler les systèmes d’exploitation Android, Windows et iOS, Apple lance un correctif de sécurité pour les iPhone, iPad et Mac, macOS 11.5.1, iOS et iPadOS 14.7.1 pour corriger la faille.

Si vous avez suivi l’actualité technologique, vous avez peut-être déjà entendu parler de Pegasus. Il s’agit d’un logiciel espion qui permet à un pirate d’avoir accès à toutes nos informations : photos, vidéos, liste de contacts, localisations et tous nos messages, même si ceux-ci ont été échangés dans une application de messagerie chiffrée comme Whatsapp ou Signal.

Bien qu’il y ait très peu de chance que la population générale comme vous et moi soit visée par celui-ci, Apple a décidé de ne pas prendre de risque et de lancer un correctif de sécurité pour tous.

Bien qu’elle soit surtout préventive, la mise à jour pour iPhone, iPad et Mac est tout de même importante.

Une mise à jour préventive avant tout

Comme je le mentionnais, pour le moment, le risque que quelqu’un tente de pirater nos appareils avec Pegasus est assez faible. Le problème touche plutôt des gens politiques comme des journalistes, des avocats, des politiciens, etc.

Cependant, puisque le risque zéro n’existe pas, on recommande aux détenteurs d’iPhone, d’iPad et de Mac de faire leur mise à jour telle que proposée.

On savait déjà que Pegasus avait le potentiel d’infecté des appareils Android ainsi que les ordinateurs avec Windows 10 et, bien qu’iOS, iPadOS et macOS soient reconnus pour être très sécurisés, ils ne sont pas à l’abri.

En fait, des chercheurs de Citizen Lab de l’Université de Toronto ont réussi à observer que le logiciel espion Pegasus pouvait bel et bien être déployé sur un iPhone pourvu d’iOS 14.6 depuis une faille sur iMessage.

Bref, si ce n’est que par précaution, on devrait bel et bien mettre tous nos appareils Apple compatibles à jour. Mieux vaut prévenir que guérir comme on dit!

Comment installer la mise à jour sur iPhone, iPad et Mac

Pour installer iOS et iPadOS 14.7.1, il suffit de se rendre dans les réglages des appareils, puis de sélectionner Général, et finalement Mise à jour logicielle.

Du côté de macOS Big Sur 11.5.1, il faut cliquer sur l’icône de la pomme dans le coin supérieur gauche de votre bureau, puis sur Préférences Système et finalement sur Mise à jour de logiciels.

