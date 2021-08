Google dévoile les nouveautés de ses prochains téléphones intelligents Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Dans une série de tweets, Google a dévoilé le design et les nouveautés de leurs prochains téléphones intelligents soit les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Au menu, une puce maison nommée Google Tensor qui améliorera la qualité des photos et de la reconnaissance vocale.

Généralement quand un nouveau téléphone débarque sur le marché, une grande présentation est faite pour dévoiler les nouvelles fonctionnalités et son design.

Google depuis quelques années a une pratique divergente. Bien souvent, ils laissent fuiter des informations à des chroniqueurs, ce qui fait en sorte que, lorsqu’arrive la présentation, il n’y a pas vraiment de surprises puisqu’on savait tout.

Cette année, Google va encore plus loin, alors qu’ils ont carrément dévoilé, via une série de 13 tweets, les nouveautés de leurs prochains téléphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

C’est à se demander ce qu’ils vont nous présenter de nouveau lors du lancement officiel à l’automne 2021!

Un design de téléphone qui se distingue

Débutons par le look des téléphones Pixel 6 et 6 Pro. Ces derniers arboreront une large bande à l’arrière pour y placer les capteurs photo.

Ce design rappelle le design du Nexus 6P sorti en 2015. Une chose est certaine, ça détonne de la tendance des carrés ou rectangles que l’on voit sur les iPhone d’Apple ou Galaxy de Samsung.

Cette bande va ainsi intégrer 3 capteurs photo, dont un objectif telephoto avec un zoom optique de 4x.

On n’en sait pas plus pour l’instant sur les 2 autres capteurs et quelles seront les différences entre le Pixel 6 et 6 pro.

Le téléphone Pixel 6 Pro se distinguera du Pixel 6 avec un cadrage métallique.

La seule chose est que l’on pourra distinguer le 6 et le 6 Pro de par le cadrage de cette bande. Le cadre métallique argenté sera celui pour le Pixel 6 Pro.

Des couleurs différentes seront aussi offertes pour les deux appareils.

Le Pixel 6 sera disponible en rouge, turquoise et noir, alors que le Pixel 6 Pro lui sera offert en jaune, turquoise ou noir.

Enfin, on remarque qu’il n’y a pas de capteur d’empreinte digitale au dos de l’appareil ce qui laisse présager qu’il sera intégré à même l’écran ou qu’on verra le retour de la reconnaissance faciale pour déverrouiller notre Pixel.

Google Tensor, la puce maison qui devrait tout changer

Bien que Google se soit fait avare de commentaires sur les nouveautés de ses téléphones Pixel 6 et 6 Pro, l’une des grandes nouveautés sera néanmoins l’intégration d’une puce maison. Il s’agit de la puce Google Tensor.

Ces dernières années, Google intégrait des puces Snapdragon, mais comme on a pu le voir avec les puces M1 d’Apple, il peut y avoir de réels bénéfices à confectionner sa propre puce.

D’une part, ça permet une intégration parfaite et un meilleur contrôle de qualité de la part de Google, alors que le support de mise à jour avec une puce Snapdragon est généralement de 3 ans.

Ensuite, ceci, espérons-le, améliorera les performances du téléphone et son autonomie de batterie. Il faudra le tester pour le savoir.

Google intégrera sa propre puce du nom de Tensor dans ses téléphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Enfin, ça peut potentiellement baisser le prix de l’appareil alors qu’ils n’ont pas à passer par un intermédiaire comme Qualcomm pour leurs puces Snapdragon. À moins que Google décide de mettre la marge dans ses poches…

Toujours est-il que Google spécifie que la puce Tensor offrira une meilleure intelligence artificielle à même l’appareil pour traiter les photos et améliorer la reconnaissance vocale.

On peut donc s’attendre à être mieux compris par l’assistant Google, avoir de meilleures traductions et renforcer la fonctionnalité de retranscription.

Il sera intéressant de voir ce que la puce ajoutera pour les photos, alors que les Pixel se démarquent déjà beaucoup dans ce secteur.

Lancement, prix et nouveautés à suivre

Les téléphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro n’ont pas encore de date de lancement, ni de prix. On peut néanmoins s’attendre d’avoir une présentation officielle vers la fin septembre ou en octobre.

On saura donc si les appareils ajouteront des nouveautés à la gamme, puis les principales différences entre le 6 et le 6 Pro.

Pour l’heure, on sait qu’ils rouleront avec Android 12 et sa nouvelle interface Material You.

Google a également mentionné qu’il s’agira des téléphones avec le plus de couches de sécurité. De quoi lancer les hostilités avec Apple qui en font un fer de lance de leur marketing.

Il faudra donc patienter encore pour en savoir plus, mais on peut s’inscrire à l’infolettre de Google pour obtenir les dernières nouvelles sur les Pixel 6.

En savoir plus sur le Pixel 6 de Google

