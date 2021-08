Comment partager sa localisation Google Maps via message texte sur iPhone

Google Maps offre une façon simple et rapide de partager sa localisation à nos proches via messages textes sur iPhone. On peut ainsi partager notre emplacement pendant un délai d’une heure et ainsi rassurer notre entourage ou se retrouver à un endroit précis.

Voilà une fonction que bien des parents vont certainement aimer pour savoir où se trouvent leurs enfants en cas d’inquiétudes.

Il est possible via l’application Messages sur iPhone de partager notre localisation via Google Maps.

Ainsi, si l’on veut être rassuré sur où se trouve un proche, on peut lui demander de nous envoyer sa localisation.

Dans un autre cas de figure, ce peut-être aussi pour se donner un lieu de ralliement. Dans un festival ou bien dans un grand parc, on peut savoir exactement où se trouve notre ami.

Étapes pour partager sa localisation Google Maps par texto

Pour partager sa localisation Google Maps via l’application Messages de son iPhone, c’est vraiment très simple.

On ouvre évidemment l’application de texto et dans la barre d’applications du bas on sélectionne l’icône de Google Maps.

On peut alors ajouter un petit message du genre: je suis là ou bien: je m’en viens.

Notre localisation sera accessible pendant 1 heure à notre interlocuteur.

Voici comment partager sa localisation Google Maps sur l’application Messages de notre iPhone.

