Travaillez debout avec ce bureau à hauteur ajustable fait au Québec

Vous vous souciez de l’ergonomie de votre espace de travail et souhaitez améliorer votre posture lorsque vous travaillez de longues heures devant votre écran d’ordinateur? Les bureaux ajustables haute qualité de l’entreprise montréalaise ergonofis sont assurément à considérer.

De plus en plus d’emplois nécessitent que l’on passe de longues périodes de temps à notre bureau ou devant un ordinateur. Les employés de mon entreprise, par exemple, ne font que ça à longueur de journée.

Avec un tel emploi et dans une telle situation, il est important de prendre des moments pour se lever, bouger et s’étirer et non pas de rester assis toute la journée.

Mieux que ça, on peut aussi carrément travailler debout et alterner! Parce que rester assis plus de 6 heures dans une journée peut engendrer des problèmes de santé comme restreindre la circulation sanguine, provoquer des douleurs au cou, aux épaules et au dos.

C’est pourquoi depuis quelques années, j’ai adopté ces bureaux électriques ajustables et j’en ai fourni à mon équipe afin qu’il ne passe pas toute la journée assis.

Dans mon magasinage de ces bureaux, j’ai particulièrement eu un faible pour les bureaux de la compagnie ergonofis. Non seulement s’agit-il d’une compagnie québécoise, mais en plus leurs bureaux sont vraiment d’excellentes qualités.

Travaillez assis ou debout avec les bureaux ajustables d’ergonofis.

Le bureau Shift 2.0, le nouveau modèle économique d’ergonofis

L’entreprise montréalaise ergonofis s’est particulièrement distinguée pour ses bureaux ajustables conçus ici même au Québec avant de lancer également des accessoires ergonomiques pour s’harmoniser avec leurs bureaux.

Après avoir lancé leur modèle de bureau Sway à base d’essence de bois local, puis le modèle de luxe Alive fait de noyer noir ou de suar, ergonofis lance à présent un nouveau modèle plus économique du nom de Shift 2.0.

La surface de travail stratifiée ultra mate est bâtie avec une nouvelle génération de matériaux intelligents hautement résistants à la chaleur et aux rayures. Elle est également antibactérienne et anti-empreintes, donc pas d’inquiétude à avoir si on laisse notre tasse de café sur la surface.

Configurez automatiquement la hauteur à laquelle vous voulez travailler avec le bureau Shift d’ergonofis.

Muni de deux moteurs électriques et de capteurs anticollisions, on peut ajuster le bureau Shift 2.0 manuellement à la hauteur à laquelle on veut travailler, que ce soit en position assise ou debout.

Encore mieux, on peut configurer notre hauteur assise favorite et celle debout. À l’aide de l’interface tactile, il nous suffit d’appuyer sur le numéro de notre configuration et le bureau s’ajuste automatiquement à la bonne hauteur.

Tout cela se fait tout en douceur, alors que le bureau Shift émet un son très faible.

Quant à la base, celle-ci est faite en acier qui assure une stabilité et une résistance impeccable.

L’entreprise ergonofis ne lésine pas sur les détails et la qualité de ses bureaux. C’est leur marque de commerce. N’empêche que pour obtenir cette qualité il faut inévitablement investir quelques dollars.

Si leurs deux premiers modèles se vendent entre 1700 et 2300$, leur nouveau modèle de bureau Shift 2.0 demeure plus accessible avec un prix de vente commençant à 1195$.

Je l’accorde, ce n’est pas nécessairement donné. Cependant, il faut assurément le voir comme un investissement quand on pense à tout le temps que l’on passe à travailler. C’est la même chose que pour un matelas! On doit viser la qualité pour le meilleur confort possible et pour qu’il nous dure le plus longtemps possible.

En plus, on peut même l’essayer pendant 30 jours et le retourner gratuitement si l’on n’est pas satisfait.

C’est sans compter que l’on aide une entreprise de chez nous et ça, on aime ça!

Visiter le site d’ergonofis

En savoir plus sur le bureau Shift 2.0 d’ergonofis