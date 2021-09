Justin Trudeau ou Éric Duhaime? Peu importe, Marc Labrèche les imite à la perfection!

Cette année-là, l’hilarante émission culturelle de Marc Labrèche et de ses collaborateurs est de retour pour une quatrième saison.

Et quelle meilleure manière de nous l’annoncer qu’avec le retour des hilarants sketchs de l’humoriste, acteur et animateur de chez nous!

En plus, on est gâté, parce qu’on est en période électorale… et Marc Labrèche est particulièrement bon pour imiter nos politiciens.

On le voit d’abord en Justin Trudeau, et on reconnaît tout de suite son mauvais français, la répétition de ses discours patriotiques qui nous font rire malgré tout et son look, bien entendu.

Surprise, alors qu’on a aussi la chance de voir le talentueux imitateur se transformer en Éric Duhaime moins d’une minute après le début du clip.

On voit immédiatement la différence entre les deux hommes politiques alors qu’on remarque plutôt un Marc Labrèche dépeigné, moins bien cadré et au ton de voix beaucoup plus criard de celui du premier ministre.

Décidément, la nouvelle saison de Cette année-là promet!