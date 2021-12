Kamvas 24, l’impressionnante tablette graphique de 24 pouces signée Huion

Avec sa tablette graphique Kamvas 24, la compagnie Huion propose aux graphistes et dessinateurs numériques une solution simple, mais puissante : un design minimaliste de qualité et un impressionnant écran de 24 pouces muni d’une excellente résolution.

De plus en plus de gens s’intéressent à l’univers du dessin numérique. Si plusieurs amateurs se sont tournés vers les produits d’Apple comme le iPad et son Apple Pencil, les professionnels, eux, recherchent souvent quelque chose de plus précis.

Des tablettes graphiques, il y en a pour tous les goûts et les budgets, mais si vous cherchez un produit tout-en-un doté d’un grand écran, la Kamvas 24 de Huion pourrait certainement vous impressionner.

La tablette Kamvas 24 est compatible avec iOS, MacOS, Windows et Android.

Compatible avec les appareils de tous les jours

D’abord, on doit s’entendre sur une chose, ce n’est pas parce que la tablette graphique Kamvas 24 vient avec un écran qu’elle est dotée d’un système d’exploitation: ce n’est pas un iPad ou une Galaxy.

Elle fait plutôt office d’un écran supplémentaire sur lequel on peut directement dessiner. Ça signifie que l’on doit non seulement posséder un ordinateur, une tablette ou un téléphone, mais également un ou plusieurs logiciels de dessin comme Photoshop, Illustrator, Procreate ou autre.

Par contre, l’un de ses points forts, c’est qu’elle est dotée de deux ports USB-C, ce qui lui permet d’être facilement connectée à un Mac, iPhone et iPad, à un ordinateur portable ou de bureau ou encore à des appareils Android.

Si la Kamvas 24 inclut un câble 3-en-1, elle ne vient pas avec un USB-C vers USB-C. Si c’est ce dont vous avez besoin, vous devez donc vous le procurer individuellement.

Parlant d’accessoire à se procurer séparément, nous avons eu la chance de tester le Mini Keydial KD100 en plus de la tablette graphique.

Il s’agit d’un clavier miniature conçu pour remplacer le clavier courant de notre ordinateur et simplifier notre rythme de travail. Avec moins d’une vingtaine de boutons, celui-ci s’utilise à une main plutôt qu’à deux.

Toutes ses touches peuvent être personnalisées selon notre préférence depuis le logiciel de Huion disponible gratuitement en ligne.

Bien qu’il ne soit pas nécessaire de se le procurer pour bien profiter de la Kamvas 24, c’est un ajout intéressant pour ceux qui travaillent depuis un téléphone cellulaire plutôt que d’un ordinateur.

À peine de la grosseur d’un iPhone, il est facile à transporter un peu partout. Si on a de la place dans le sac pour trimballer une tablette de près de 24 pouces, ce n’est pas le Mini Keydial KD100 qui posera problème à ce niveau-là.

Bien que le clavier Mini Keydial KD100 ne soit pas nécessaire à l’utilisation de la tablette, c’est un ajout intéressant.

La priorité mise sur la qualité de l’écran

Si vous recherchez un espace de travail plus large et spacieux, l’écran de 23.8 pouces de la tablette Kamvas 24 risque de vous impressionner.

Celui-ci est combine une résolution QHD et une gamme de couleurs sRGB de 120%. En gros, tout ça veut dire que l’image est plus claire, plus détaillée et plus colorée, ce qui rend les images créées plus vivantes.

Finalement, la surface de l’écran de la tablette est dotée d’un fini antireflet. Ça permet de conserver une expérience similaire à du dessin sur papier même si on est amené à travailler dans un environnement très lumineux.

Le stylet inclut avec la tablette est surprenamment précis et supporte jusqu’à 8192 niveaux de sensibilité.

Un stylet simple, mais précis

À notre grand bonheur, la tablette Kamvas 24 vient avec son propre stylet. Celui-ci offre la stabilité optimale pour travailler et offre une expérience de dessin réaliste, un peu comme si on utilisait un vrai stylo à bille.

Celui-ci ne requiert pas de batterie et utilise une technologie dite de résonnance électromagnétique. C’est ce qui lui permet de supporter jusqu’à 8192 niveaux de sensibilité et une inclinaison de plus ou moins 60 degrés.

Le stylet est également doté de deux boutons que l’on peut programmer pour qu’ils exécutent diverses fonctions depuis le logiciel téléchargeable en ligne, entre autres :

Changer d’un écran à un autre;

Activer des raccourcis de notre application de dessin;

Remplacer les boutons de la souris pour cliquer ou faire défiler la page, etc.

Un pied amovible est inclut à l’achat de la Kamvas 24 pour que l’utilisateur soit plus confortable.

Un bras amovible pour plus d’ergonomie

Je le mentionne souvent, mais quand on travaille longtemps devant un écran, c’est primordial d’adopter une bonne posture et d’être confortable pour éviter à tout prix de se blesser.

La tablette Kamvas 24 inclut justement le support Vesa ST100A réglable de 20° à 80°, ce qui nous permet d’ajuster l’angle de l’écran selon nos besoins.

Le bras du moniteur peut lui aussi être ajusté de manière flexible pour changer la position de l’écran. Pas besoin de vous dire que ça peut grandement réduire l’inconfort causé par de longues journées de travail.

Un aperçu de ce qu’a pu faire notre graphiste Mathieu à l’aide de la tablette Kamvas 24.

En tout, on doit être prêt à dépenser 1079$ pour la tablette, ce qui n’est pas dans les moyens de tout le monde. Par contre, face à une telle taille, il fallait s’attendre à payer le prix.

En plus, pour ce montant, il ne faut pas oublier que beaucoup d’accessoires sont inclus : le bras ajustable, un stylet et 10 pointes ainsi qu’un câble de connexion 3-en-1.

À ce prix-là, on s’entend que la tablette graphique avec écran Kamvas 24 de Huion ne s’adresse pas à des amateurs, mais plutôt à des professionnels ou des gens avec une certaine expérience préalable déjà équipés d’applications ou de logiciels de dessin.

Par contre, ceux qui travaillent depuis leur téléphone cellulaire et qui seraient intéressés par le clavier miniature Mini Keydial KD100 pour une utilisation plus fluide doivent être prêts à dépenser 80$ de plus pour se le procurer.

En savoir plus et acheter en ligne la tablette graphique Kamvas 24 de Huion

En savoir plus et acheter en ligne le Mini Keydial KD100 de Huion