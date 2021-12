Ce brevet déposé par Apple nous donne un avant-goût de la réalité augmentée

Apple a déposé une demande de brevet digne du futur qui nous donne un avant-goût en détail et en images des fonctionnalités de réalité augmentée qui pourraient voir le jour dans leur éventuel modèle de lunettes intelligentes.

On est de plus en plus habitué à utiliser tout ce qui touche à la domotique: les appareils intelligents connectés pour la maison, les assistants vocaux, etc., et on y prend vite goût.

Par contre, dans l’univers de la technologie, on ne peut pas vivre dans le présent… il faut toujours penser bien plus loin, dans le futur.

Dans cet ordre d’idée, Apple a déposé une demande de brevet pour une technologie qu’on pourrait certainement voir débarquer dans de futures lunettes intelligentes et connectées.

Plus précisément, le brevet détaille une technologie en mesure de détecter des objets dans un environnement précis. De quoi ensuite offrir la possibilité d’interagir avec cesdits objets?

Disons que l’importance d’être avant-gardiste et innovateur, ça, Apple l’a bien compris!

Reconnaissance d’objets et achat de billets en un clin d’œil

Bien qu’il ne s’agisse pour le moment que d’une anticipation de la part d’Apple, il faut admettre que leurs propositions sont assez alléchantes.

Cette technologie de reconnaissance des objets pourrait nous permettre de faire une multitude de choses à l’aide, on s’imagine, de lunettes à réalité augmentée que l’on porterait au visage

Par exemple, si nos yeux se posent sur nos électroménagers connectés, les lunettes devraient nous permettre de préchauffer le four, de programmer une alarme ou encore de nous proposer une liste de plats à se faire pour le souper.

La réalité augmentée d’Apple permettra de communiquer directement avec les objets qui nous entourent.

Apple voudrait même nous proposer d’afficher une télécommande et un raccourci vers TV+ dans nos verres si l’on se trouve devant notre téléviseur. Définitivement, rien ne freine leur imagination.

Sans grande surprise, un GPS sera sans doute incorporé aux lunettes, mais l’innovation dans tout ça, c’est qu’Apple veut permettre aux organisateurs d’événements de vendre des billets en ligne directement par le biais des lunettes si on se situe à proximité du lieu où ça se passe.

Vous passez par le parc alors qu’un artiste y fait une performance et vous ne voulez pas manquer ça? Pas de problème, puisque vous pourrez vous procurer des billets sur le champ.

Apple veut même proposer aux vendeurs de billets d’en faire la promotion directement depuis nos lunettes.

Évidemment, tout ça ne sera mis en branle que dans plusieurs années, et ça demandera nécessairement que d’autres compagnies acceptent de les rejoindre dans leur projet.

Bref, même si c’est une vision à long terme, ça nous donne une bonne idée d’où Apple désire se diriger dans les années à venir… et c’est digne d’un film de science-fiction!

Consulter la demande de brevet complète déposée par Apple