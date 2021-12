Comment désactiver l’enregistrement de vos informations de connexion sur Facebook

Une façon simple d’éviter de se faire pirater son compte Facebook est de désactiver l’enregistrement des informations de connexion. Grâce à cela, notre mot de passe ne sera pas enregistré sur des appareils publics.

On met beaucoup d’informations personnelles sans s’en rendre compte sur Facebook. Cependant, il peut arriver que nos informations tombent entre de mauvaises mains si on n’est pas vigilant.

Il existe plusieurs outils pour protéger notre compte Facebook, comme la complexité de notre mot de passe et l’activation de l’authentification à double facteur.

Mais ces outils ne servent à rien si on a enregistré nos informations de connexion sur différents appareils.

Vous savez cette fonction qui nous permet uniquement de cliquer sur notre photo de profil pour nous connecter?

C’est pas mal pratique, on s’entend, mais ce n’est hautement pas sécuritaire.

On vous explique comment le désactiver autant à partir d’un ordinateur que via l’application mobile pour téléphones intelligents et tablettes.

Les meilleurs trucs pour protéger, sécuriser et éviter de se faire pirater son compte Facebook

Étapes pour désactiver l’enregistrement d’informations de connexion sur ordinateur

Pour désactiver l’enregistrement d’informations de connexion sur ordinateur, il faut:

Se connecter à son compte Facebook Cliquer sur le petit triangle dans le coin supérieur droit Aller dans Paramètres et confidentialité, puis dans Paramètres Appuyer sur Sécurité et connexion Dans l’onglet Enregistrer vos informations de connexion, cliquer sur Supprimer vos identifiants de connexion sur Inconnu

Il est possible de désactiver l’enregistrement d’informations de connexion sur l’ordinateur.

Étapes pour désactiver l’enregistrement d’informations de connexion sur mobile

Pour désactiver l’enregistrement d’informations de connexion sur mobile, il faut:

Ouvrir l’application Facebook Aller dans le menu hamburger (trois lignes horizontales) Se rendre dans les Paramètres Appuyer sur Mot de passe et sécurité Cliquer sur Connexions autorisées et retirer les connexions inconnues

Sur mobile, on peut désactiver l’enregistrement d’informations de connexion en allant dans les paramètres de Facebook.

Rien de plus simple!

Maintenant, vous êtes encore plus protégé des pirates informatiques!

Les meilleurs trucs pour protéger, sécuriser et éviter de se faire pirater son compte Facebook