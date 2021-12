Facebook commence à déployer la double authentification obligatoire pour se connecter

Meta, la maison mère de Facebook, entend rendre la double authentification obligatoire pour se connecter à son réseau social. Seuls certains groupes de personnes sont touchés pour débuter, mais il reste à voir si tous les utilisateurs devront éventuellement le faire.

La double authentification commence tranquillement à devenir une norme de sécurité pour les différents services sur le web.

On a notamment vu Google la forcer à ses utilisateurs en novembre 2021.

Ceci s’explique par le fait qu’il s’agit d’une très bonne barrière de sécurité additionnelle pour protéger les comptes.

Pour rappel, la double authentification est le principe d’inscrire un code additionnel à notre mot de passe pour se connecter. On peut recevoir ce code via texto ou en générer un via une application de double authentification par exemple.

Voilà maintenant que Meta fait un premier pas pour lui aussi obliger cette mesure de sécurité pour certains utilisateurs de Facebook.

Qui sera obligé d’utiliser la double authentification sur Facebook?

Se faire pirater son compte Facebook peut générer pas mal de soucis. C’est pourquoi Meta entend forcer Facebook Protect et sa double authentification à certains utilisateurs.

Qui donc?

Dans un article de blogue, Facebook explique qu’il entend le déployer pour des personnes susceptibles d’être ciblées par des acteurs malveillants.

On parle alors par exemple de défenseurs des droits de l’homme, des journalistes ou des responsables gouvernementaux.

Dans le cadre de nos améliorations continues en matière de sécurité, nous étendons le déploiement de Facebook Protect, un programme conçu pour les groupes de personnes les plus ciblés par des pirates informatiques malveillants, comme les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les responsables gouvernementaux. Facebook Protect aide ces groupes de personnes à adopter des mesures de protection renforcées de leurs comptes, comme l’authentification à deux facteurs, et surveille les menaces de piratage potentielles. Avec Facebook Protect, nous nous sommes efforcés de rendre l’inscription et l’utilisation de l’authentification à deux facteurs aussi simples que possible pour ces groupes de personnes en offrant une meilleure expérience utilisateur et une meilleure assistance. Nous commençons également à rendre son utilisation obligatoire pour ces groupes.

Ceci est donc un premier pas pour renforcer la sécurité sur les comptes Facebook de certains.

Verra-t-on ensuite une obligation pour tous les utilisateurs de Facebook à l’image de ce qu’a fait Google?

Ce serait surprenant que non.

Avec la quantité de messages que doivent recevoir les modérateurs de Facebook concernant des comptes piratés, Meta aurait certainement avantage à obliger la double authentification et ainsi réduire ces situations.

Mais bon, avec 2,8 milliards d’utilisateurs, il faut assurément que Meta le fasse de façon progressive pour ne pas déstabiliser son réseau et ses lucratifs revenus de publicités.

Comment activer l’authentification à double facteur sur Facebook pour protéger son compte

