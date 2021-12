Utilisez-vous les emojis les plus populaires? Voici le palmarès de 2021

Fidèle à lui-même, le Consortium Unicode présente son classement des emojis les plus employés sur téléphones intelligents, tablettes, portables et ordinateurs durant l’année 2021. On y retrouve un top 10 ainsi qu’un classement fait selon cinq catégories bien distinctes.

Que l’on soit sur n’importe quel appareil intelligent, téléphone, tablette ou ordinateur, on utilise beaucoup les emojis pour communiquer des émotions qui sont parfois perdues à travers les mots.

En sachant que plus de 92% des gens utilisent des emojis dans leurs conversations, on vous présente les emojis qui ont été le plus utilisés durant l’année 2021.

L’utilisation des emojis est très populaire auprès des utilisateurs de téléphones intelligent, tablette et ordinateur.

Les emojis les plus populaires de 2021

Le Consortium Unicode a décidé de présenter les emojis les plus populaires selon un top 10 et cinq catégories.

Top 10 des emojis les plus utilisés de l’année 2021

Si on compare avec 2019, car il n’y a pas eu de classement pour 2020, on constate des similitudes :

Les emojis les plus utilisés durant l’année 2021 sont très similaires à ceux utilisés en 2019, à quelques exceptions près.

Unicode présente aussi l’émoji selon cinq catégories

Finalement, si on y va de manière générale, l’emoji du visage avec des larmes de joie représenterait plus de 5% de l’utilisation, donc un des plus populaires, alors que les drapeaux représenteraient les emojis les moins utilisés.

Oui, il existe un classement des emojis les plus utilisés!

