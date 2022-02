Comment supprimer ses informations bancaires et de crédits sur Google

Vous achetez un produit en ligne et Google Chrome remplit automatiquement le formulaire de paiement avec vos informations financières? Voyez comment retirer vos informations bancaires et vos cartes de crédit sur votre compte Google.

Le remplissage automatique de formulaire peut être pratique par moments. Par exemple, lorsqu’on achète des billets pour un concert et que l’on ne nous donne que 5 minutes pour remplir le tout.

Cependant, c’est une tout autre chose si ce remplissage automatique inclut notre carte de crédit ou notre carte de débit.

Si l’on a un compte Google Pay, on peut être surpris parfois de voir nos informations s’ajouter automatiquement sur un site de paiement.

Si l’on est connecté à son compte Google sur le navigateur Google Chrome cette situation peut se produire si le site en question accepte les paiements via Google Pay. On a beau nous demander notre CVC pour valider, il reste que c’est le genre d’informations que l’on n’a pas envie de voir apparaître aussi facilement.

On vous montre donc ici comment retirer ces informations sur votre compte Google. Notez cependant que cela vous empêchera par la suite de payer avec votre téléphone intelligent sur un terminal via Google Pay.

Comment retirer ses informations financières de son compte Google sur mobile

Heureusement, il est extrêmement facile de retirer son numéro de carte de crédit ou sa carte débit sur notre compte Google.

Si l’on souhaite retirer sa carte de crédit ou de débit de son compte Google sur mobile, il faut :

Aller dans les Paramètres de son appareil Sélectionner l’onglet Google Choisir l’option Google Pay Cliquer sur les trois barres horizontales dans le coin supérieur gauche; Sélectionner Modes de paiement; En choisir un et appuyer sur les trois points dans le coin supérieur droit; Sélectionner Supprimer le mode de paiement.

À noter qu’il est aussi possible de faire les étapes 4 à 7 directement depuis l’application Google Pay si on l’utilise et qu’elle est déjà téléchargée.

Voici retirer ses informations financières de son compte Google sur mobile.

Comment retirer ses informations financières de son compte Google sur ordinateur

Pour retirer sa carte de crédit ou sa carte de débit de son compte Google sur un ordinateur, la procédure demande un peu plus de clics, mais demeure très facile.

Si l’on souhaite retirer sa carte de crédit ou de débit de son compte Google sur un ordinateur, il faut :

Se connecter à son compte Google sur un navigateur; Sélectionner l’option Gérer votre compte Google; Cliquer sur la rubrique Paiements et abonnements; Choisir l’option Gérer les modes de paiement; Supprimer les cartes désirées.

Voici comment retirer ses informations financières de son compte Google sur ordinateur.

