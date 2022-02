Comment regarder la télé gratuitement ou sans abonnement au câble

Comment écouter la télévision sans payer pour le câble? Plusieurs options s’offrent à nous alors qu’il y a des antennes, des dispositifs de diffusion et des services et applications qui nous permettent de regarder du contenu sur notre télévision.

Avec les nombreuses offres de contenu audiovisuel en ligne, certains se posent la question s’il est toujours pertinent de payer pour le câble.

D’autres trouvent carrément que les prix demandés par les câblodistributeurs sont trop élevés et cherchent des solutions pour économiser.

Si vous faites partie de ceux-là, voici des solutions pour écouter du contenu sur votre télévision sans abonnement au câble.

Mais attention! Ne vous attendez pas non plus à avoir exactement tout ce que vous aviez avec un abonnement au câble!

Les répercussions de se désabonner du câble

Se désabonner de votre télédistributeur peut représenter de grosses économies, jusqu’à 70$ par mois pour certains.

Mais comme les chaînes captées par les antennes sont gratuites, il est certain que vous n’avez plus accès aux émissions sur demande, à enregistrer vos émissions favorites pour les écouter plus tard ou en accéléré.

Oubliez aussi les chaînes spécialisées comme Canal Vie, ARTV, TVA Sport. Il vous faudra trouver une autre alternative pour écouter les contenus diffusés sur ces chaînes par exemple, passer par leur site Web ou regarder les diffusions en direct.

Si vous avez l’intention d’écouter beaucoup de contenu en ligne, assurez-vous d’avoir un forfait Internet illimité afin de pouvoir télécharger ou écouter du contenu HD sans devoir payer de supplément pour avoir dépassé la limite de votre abonnement.

Comparez les meilleurs forfaits internet et économisez avec cet outil

Les antennes numériques HD

Il existe des antennes numériques HD d’intérieur et d’extérieur qui vous permettent de capter gratuitement les chaînes généralistes canadiennes et quelques une américaines, selon la proximité des antennes de diffusion.

Vous payez l’antenne une fois, puis vous captez les chaînes gratuitement, sans abonnement.

Ces antennes nous permettent de capter les chaines dites généralistes, donc Radio-Canada, Noovo, TVA, Télé-Québec, CTV et compagnie.

Il existe des modèles d’antenne numérique pour l’intérieur.

Les antennes intérieures se connectent à votre téléviseur à l’aide d’un câble coaxial (le fil avec une petite tige métallique au milieu) et vous devez l’orienter du côté extérieur de votre maison pour limiter les éléments pouvant bloquer le signal. Près d’une fenêtre, c’est l’idéal!

Généralement le fil de l’antenne est assez long, donc pas besoin de déplacer votre téléviseur.

Il existe des modèles d’antenne numérique conçus expressément pour l’extérieur.

Pour les antennes extérieures, elles s’installent sur un balcon, un toit, un mur ou une cheminée. Des professionnels peuvent en faire l’installation si vous n’êtes pas en mesure de le faire par vous-même.

Elles captent généralement plus de canaux que celles d’intérieur et sont conçues pour résister aux intempéries et à nos hivers froids.

La réception des canaux peut cependant être différente d’une région à une autre, alors que le signal n’est pas pareil partout. Le site TVHDCentral nous permet notamment de savoir les postes que l’on peut capter selon la région du Québec où l’on habite.

Consultez la carte des antennes au Québec

Magasinez une antenne numérique en ligne

Applications et contenus en ligne

Une autre avenue est celle des applications et du contenu offert gratuitement en ligne sur des sites web.

On pense forcément au Tou.tv, Noovo et YouTube de ce monde qui nous offre du contenu en ligne gratuitement.

Certaines chaines généralistes telles que Radio-Canada, TVA et Noovo nous permettent même de regarder en direct leur programmation.

Les chaines spécialisées par contre c’est une autre histoire, alors que des chaines sportives notamment comme RDS ou TVA Sport vont offrir des forfaits en ligne pour leur contenu.

N’empêche que si c’est vraiment un type de contenu spécifique qui vous intéresse ça peut devenir intéressant plutôt que de payer pour des chaines que vous ne voulez pas. Mais force est d’admettre qu’en accumulant 2-3 chaines web ça revient pratiquement au prix du câble.

Une autre option qui s’offre à nous est d’utiliser un VPN consulter du contenu avec une restriction géographique. Particulièrement intéressant lorsqu’on est à l’étranger et qu’on veut écouter du contenu d’ici. Ou à l’inverse si l’on veut consulter du contenu par exemple de la France, d’Angleterre ou des États-Unis, mais que les sites nous en empêchent parce qu’ils savent qu’on est au Canada.

Le VPN va permettre de masquer notre adresse IP et donc notre emplacement, ce qui nous permet de consulter le contenu de partout dans le monde.

Découvrez nos avis et comparatifs des meilleurs VPN

Les services de vidéos en ligne et le fameux streaming

Plusieurs plateformes profitent de l’insatisfaction des utilisateurs du câble pour les convaincre d’adopter leur plateforme de contenu en ligne.

Netflix, Disney+, Crave, Amazon Prime, Apple TV+, Tou.tv, Club Illico, ces sites offrent des milliers d’heures de contenu accessible en ligne.

Netflix est certainement le service de diffusion en continu le plus populaire à travers la planète.

L’abonnement coûte généralement de 10 à 20$ par mois et contente bien des gens qui se divertissent à partir d’une seule de ces plateformes.

Évidemment, si vous avez l’intention d’écouter beaucoup de contenu en ligne, assurez-vous d’avoir un forfait internet illimité afin de pouvoir télécharger et écouter du contenu HD sans devoir payer de suppléments pour avoir dépassé la limite de votre abonnement.

Lire ma chronique sur le comparateur de forfait web de PlanHub

Les appareils de diffusion pour le contenu web

Votre télévision n’est pas intelligente? Vous souhaitez écouter du contenu d’applications web sur votre télévision? Il existe des dispositifs qui nous permettent de consulter du contenu web sur notre télévision ou même projeter le contenu de notre ordinateur ou téléphone sur la télévision.

4 appareils de diffusion web se partage le marché, l’Apple TV, le Google ChromeCast, l’Amazon Fire TV Stick et les clés Roku.

Commençons par démystifier un mythe à leur sujet, non ces appareils ne permettent pas d’accéder à tout le contenu du câble. Ce sont des appareils qui permettent d’aller chercher du contenu sur le web et de le diffuser sur notre écran de télévision.

Le Roku et le Fire TV Stick notamment offre une interface avec des applications web comme YouTube, Disney+, Netflix, Tou.tv, DAZN, etc.

Si l’on est abonné à un service de contenu en ligne, on peut donc directement le consulter sur notre télévision à partir de ces appareils.

L’Apple TV est similaire à ces deux appareils, sauf qu’il permet également via la fonction AirPlay de diffuser le contenu de notre iPhone, iPad ou ordinateur Mac sur la télévision.

Le Google ChromeCast, lui, est une bibite un peu à part, mais hautement intéressante. Il en existe deux versions: la 3e génération, moins chère, mais sans interface, où ce sont les applications sur notre téléphone ou tablette qui ont l’onglet pour diffuser le contenu sur notre télé via le dispositif.

Que l’on soit sur YouTube, Netflix, ou autres, une petite icône en forme d’écran avec des ondes apparait dans le coin droit, ce qui nous permet de diffuser sur la télévision.

On peut même carrément via le navigateur Chrome décider de projeter n’importe quoi qui est sur notre écran d’ordinateur.

La version la plus récente des Chromecast est quant à elle dotée de Google TV, mais coûte une trentaine de dollars supplémentaires.

Ces appareils sont vendus entre 45$ et 250$ selon si on veut HD ou 4K.

Découvrez nos chroniques sur les différents appareils de diffusion

Et l’IPTV dans tout ça?

Qu’en est-il de l’IPTV et les fameux Android Box? Voilà une option que je ne peux recommander d’un point de vue éthique, mais qui demeure dans le portrait des offres sur le web.

L’IPTV est une technologie qui diffuse le contenu télévisuel via le web. Bien souvent il faut se procurer un Android Box, une machine roulant sur Android et qui nous permet de consulter plusieurs chaines.

Il existe plusieurs marques d’Android Box et certains offrent des centaines de chaines via l’IPTV.

On voit des offres sur le web qui affiche des centaines de postes pour cent ou deux cents dollars par année.

Le gros hic avec l’IPTV est que c’est dans un gris juridique. Techniquement c’est illégal puisque c’est jugé comme un détournement du signal. Cependant, il n’y a pas de lois précises sur le sujet alors que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) n’a pas légiféré sur la question de l’IPTV.

N’empêche que ces abonnements se font à travers des sites et des vendeurs pas toujours nets. Il n’y a aucun vrai gros distributeur d’IPTV puisque ce n’est pas 100% légal comme je le mentionnais.

En savoir plus sur l’IPTV et ses forfaits TV à bas prix: illégal ou pas?

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.