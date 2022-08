Retrouvez vos bagages égarés ou perdus à l’aéroport grâce à ces étiquettes de codes QR

La compagnie française QR Post propose une façon simple et pas cher afin de tenter de retrouver notre bagage à main, valise, sac à dos, sac de sport que l’on a perdu à l’aéroport ou égaré dans une gare. À l’aide d’une étiquette avec un code QR que l’on colle sur notre bagage, on peut être avisé d’où il se situe.

S’il y a bien une chose que personne ne veut vivre en voyage, c’est bien de perdre sa valise!

Que ce soit parce qu’on l’a perdu ou bien carrément parce que la compagnie aérienne l’a égaré dû à un mauvais transfert.

Dans un tel cas, les compagnies aériennes ont beau nous accommoder, ça reste qu’on a quand même plus tous nos effets personnels!

À l’ère de la technologie et d’internet, forcément une solution simple devait émerger et celle-ci prend la forme d’un code QR.

Un code QR pour localiser les valises, bagages ou sacs de voyage

Fondée en 2014, la compagnie française QR Post propose de lier et d’identifier une tonne de produits à l’aide d’étiquettes uniques avec un code QR. Les valises et bagages en font ainsi partie et voilà que leur solution débarque au Canada.

Le principe est simple. On va sur le site de QR Post et on commande un code QR sous la forme d’un autocollant que l’on colle sur notre valise ou bien d’une carte qu’on accroche sur notre bagage ou sac.

On lie ensuite le code QR en question à notre courriel et notre numéro de téléphone afin d’être avisé lorsque quelqu’un retrouve notre bagage.

Grâce à l’étiquette de voyage munie d’un code QR, on peut être avisé d’où se situe notre valise ou bagage égaré.

C’est là, par contre, où ça demande la collaboration d’un bon samaritain ou d’un employé d’une compagnie aérienne.

La personne qui voit notre bagage doit en effet scanner le code QR en question. Ceci ouvre une fenêtre sur son navigateur web où il peut inscrire un message pour nous aviser de l’endroit où se situe notre bagage.

On reçoit ainsi ledit message par courriel et texto et on peut aller à l’endroit indiqué. Le tout se fait de façon entièrement anonyme.

Ce n’est certes pas une solution parfaite, mais ça demeure une option intéressante surtout pour le prix.

1 étiquette de voyage avec un code QR coûte 2$ et un lot de 5 étiquettes revient à 9,50$.

C’est pas mal moins dispendieux que de se racheter tout plein de vêtements et articles de toilette en attendant de retrouver sa valise!

On peut également les utiliser dans notre quotidien comme par exemple le sac à dos ou de sports de notre enfant qui a tendance à égaré trop souvent ses affaires.

En savoir plus sur les étiquettes de QR Post

