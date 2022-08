Vous pouvez obtenir 20$ si vous avez acheté un lecteur de disques CD ou DVD grâce à ce recours collectif

Vous avez acheté un lecteur de disques optiques pour lire des CD, DVD ou Blu-Ray entre 2004 et 2010? Jusqu’au 14 novembre 2022, vous pouvez réclamer 20$ grâce à un recours collectif mené par la firme d’avocats Siskind. Nous vous expliquons comment vous inscrire sans même avoir de facture!

29,7 millions de dollars. Voilà la somme totale que le cabinet Siskinds est parvenu à obtenir comme dédommagement auprès de plusieurs grands fournisseurs d’électroniques. On parle ici de:

BenQ

Hitachi‑LG

NEC

Panasonic

Phillips

Pioneer

Quanta

Sony

TEAC

Toshiba

Samsung

Ces derniers ont été accusés d’avoir comploté pour fixer les prix des lecteurs de disque optique.

Les types de lecteurs de disque touchés par le recours

Plusieurs appareils sont en mesure de lire des disques, que ce soit des CD, DVD, Blu-Ray ou jeux vidéo. Ainsi, le cabinet Sinskind explique les types de lecteurs touchés par le recours, soit;

Ordinateur de bureau

Ordinateurs portables

Consoles de jeux vidéo

Lecteur de disques compacts

Graveurs de disques compacts

Lecteur de DVD

Graveurs de DVD

Lecteur de Blu-Ray

Graveur de Blu-Ray

Comment s’inscrire au recours et réclamer son argent sans facture

Étant donné que le recours touche les appareils vendus entre 2004 et 2010, il y a très peu de chance qu’on ait conservé les factures de ses appareils.

Ainsi, si on est québécois, ontarien ou résident de la Colombie-Britannique, il est possible de s’inscrire au recours collectif sans même présenter de preuve d’achat, puis obtenir le 20$.

Dans un cas où nous avions acheté plusieurs lecteurs de disques et que l’on souhaite obtenir plus que 20$, alors il nous faut présenter nos factures.

Dans les deux cas, la démarche pour s’inscrire demeure relativement la même.

On doit se rendre sur la page du recours collectif et cliquer sur l’image avec la mention: Présentez une réclamation maintenant.

On nous demande ensuite nos coordonnées, si on a une preuve d’achat, si on a déjà été compensé, puis la façon qu’on souhaite obtenir l’argent entre un virement électronique et un chèque.

Une fois notre demande envoyée, on reçoit par courriel un numéro de réclamation qu’il faut garder.

Il ne reste alors plus qu’à patienter et attendre que l’argent nous soit envoyé.

On a jusqu’au 14 novembre 2022 pour s’inscrire.

En savoir plus sur le recours collectif sur les lecteurs de disques

