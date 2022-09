Les principales nouveautés qu’apporte la mise à jour majeure 22H2 de Windows 11 sur notre ordinateur

Microsoft propose une mise à jour majeure de son système d’exploitation Windows 11 pour ordinateur. Il s’agit de la version 22H2 qui apporte plusieurs nouveautés pour les détenteurs de PC. Voici les principales nouveautés à retenir.

Microsoft déploie régulièrement des mises à jour pour ses systèmes d’exploitation Windows. La majorité ce sont des mises à jour qui colmatent des brèches de sécurité ou corrigent des bogues.

Mais deux fois par année, on a droit à des mises à jour plus substantielles. Une est déployée au printemps, l’autre à l’automne et cette dernière apporte généralement le plus gros lot de nouveautés.

2022 ne fait pas exception à la règle et Microsoft a donc déployée cette fameuse mise à jour automnale de Windows 11 avec la version 22H2.

Cette mise à jour est pour le moment facultative et s’adresse donc à ceux qui veulent profiter dès maintenant des nouvelles fonctionnalités. Les voici donc en rafales.

Plus de personnalisation pour le menu: Démarrer

Avec Windows 11, Microsoft a introduit un nouveau menu: Démarrer qui n’a pas plu à tous du fait de sa rigidité notamment.

Microsoft nous permet donc maintenant avec la version 22H2 de personnaliser davantage le menu: Démarrer en nous permettant de modifier ce qui y est affiché et épinglé.

Avec la mise à jour 22H2 Windows 11 nous propose plus de personnalisation pour le menu: Démarrer.

On peut également créer des dossiers d’applications. À l’image de ce qu’on peut faire sur nos téléphones, on peut cliquer-glisser des applications ensemble pour ainsi créer un dossier.

Pratique pour se créer des raccourcis d’applications connexes.

Plus d’options d’affichage pour nos fenêtres

L’une des principales nouveautés de Window 11 était la fonction Snaps, soit la possibilité de disposer plusieurs fenêtres sur notre écran.

4 options nous étaient jusqu’ici offertes et Microsoft en propose deux nouvelles avec la mise à jour 22H2.

De nouvelles options de dispositions des fenêtres nous sont offertes dans la mise à jour 22H2 de Windows 11.

Des améliorations pour les appels vidéo et audio

Alors que de plus en plus de gens font du télétravail ou du travail hybride, Microsoft a donc voulu rehausser la qualité des appels vidéo.

Grâce à l’intelligence artificielle de Microsoft, ce dernier va chercher à filtrer les bruits ambiants pour se concentrer davantage sur notre voix.

Microsoft ajoute aussi une fonction de contact visuel où nos interlocuteurs ont l’impression que nous les regardons dans les yeux même si on regarde ailleurs qu’à l’écran.

Microsoft veut rehausser la qualité de nos appels vidéo avec la mise à jour 22H2 de Windows 11.

Les applications Android s’en viennent au Canada

C’était l’une des grandes nouveautés annoncées en grande pompe lors de son lancement en 2021, la possibilité de télécharger des applications Android sur Windows 11.

Seulement cette fonctionnalité était uniquement disponible aux États-Unis.

Désormais Microsoft va étendre la fonctionnalité à 31 pays, dont le Canada.

Il faudra passer par l’Amazon App Store pour télécharger ces dites applications, mais ce magasin est pour le moment en mode Aperçu et n’est pas tout à fait disponible au lancement de la mise à jour 22h2.

Mais ça s’en vient nous assure Microsoft!

Un outil pour trier les applications malveillantes

Dans l’optique d’éviter que l’on télécharge des applications malveillantes, Microsoft introduit la fonction Smart App Control dans Windows Defender.

À l’image de ce que fait Apple sur ses Mac, Windows va empêcher l’ouverture d’applications qu’il ne juge pas fiables.

« Construit sur la même IA utilisée dans Windows Defender Application Control, Smart App Control peut prédire la sécurité d’une application en temps réel avant qu’elle ne s’exécute sur votre appareil. »

Une fois activée dans Windows Defender, la fonction Smart App Control va bloquer les applications jugées non fiables.

Comment installer la mise à jour Windows 11 22h2

Pour installer la mise à jour 22H2 de Windows 11 sur son ordinateur de bureau ou son ordinateur portable, il faut:

Ouvrir le menu Démarrer Aller dans : Paramètres Sélectionner l’option : Mise à jour et sécurité Cliquer sur: Recherche de mises à jour

En savoir plus sur la mise à jour 22hH2 de Windows 11