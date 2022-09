Ce gadget vous permet d’avoir accès à votre téléphone en toute sécurité à vélo

Avis aux cyclistes qui aimeraient garder un accès à leur téléphone cellulaire même pendant une balade: c’est possible! La compagnie Quad Lock propose un kit de fixation et un adaptateur universel pour le guidon qui est pratique, sécuritaire et surtout robuste.

Que ce soit pour vérifier l’heure quand on est arrêté à une lumière rouge ou encore pour retrouver son chemin avec son GPS, avoir son téléphone à portée de la main quand on est à vélo, ça peut s’avérer super pratique.

Par contre, ce n’est pas rare d’apercevoir des cyclistes sortir leur appareil de leur poche et rouler avec celui-ci en main et on va se le dire, c’est loin d’être sécuritaire.

L’idéal, la compagnie Quad Lock l’a bien compris: pouvoir installer son téléphone cellulaire au centre des poignées pour y avoir un accès facile qui ne demande pas qu’on lâche les contrôles de notre vélo.

Le kit pour les vélos de Quad Lock est simple et ne nécessite que deux pièces pour fonctionner.

Léger, robuste et facile à installer

Difficile de faire quelque chose de plus simple que ce que nous propose la compagnie Quad Lock alors que seulement deux pièces sont nécessaires pour attacher un téléphone à un vélo.

En premier lieu, on doit se procurer le support pour vélo, donc le petit outil auquel notre téléphone viendra adhérer.

On peut choisir parmi trois d’entre eux, selon ce qui s’ajuste le mieux à notre vélo et à nos préférences:

Le Stem Mount, qui se fixe à la potence à l’aide d’attaches et qui convient aux diamètres de 25 à 40 mm.

Le Out Front Mount, qui se fixe au guidon et qui convient aux diamètres de 22, 25.4, 31.8 et 35 mm.

Le Out Front Mount Pro, qui se fixe au guidon, mais qui est plus aérodynamique et esthétique. Il convient aussi aux diamètres de 22, 25.4, 31.8 et 35 mm.

Au niveau du prix, on parle d’entre 35$ et 75$ tout dépendamment du modèle dont on a besoin et qui fonctionne avec notre bicyclette.

Il existe 3 types de support pour vélo qui varient selon nos préférences et notre bolide.

Puis, il ne nous reste qu’à nous doter de l’adaptateur universel à placer derrière notre téléphone intelligent ou l’étui qui le protège.

Celui-ci est adhésif grâce à un collant 3M VHB super puissant, donc pas de danger que notre appareil tombe si on roule dans un trou ou que l’on prend un virage serré.

Par contre, mieux vaut quand même être prudent puisque ce type de collant adhère aux surfaces lisses, non texturées, non poreuses, pas au caoutchouc, au silicone, au TPU ou aux revêtements doux au toucher.

Par exemple, les iPhone 8 et X ont un revêtement de verre auquel le ruban adhésif 3M ne colle pas. C’est malheureusement le cas de plusieurs téléphones plus récents.

Heureusement, Quad Lock fait aussi de robustes étuis pour téléphones qui sont naturellement munis du fameux adaptateur.

Par contre, seuls certains modèles de iPhone, de Samsung Galaxy, de Google Pixel et de Huawei sont compatibles.

Au niveau du prix, on parle de 20$ pour le collant universel ou de 35$ pour l’étui muni de l’adaptateur.

