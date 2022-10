Sécurité des enfants: un contrôle parental pour fixer des horaires et suivre les déplacements

FamiSafe est un contrôle parental complet permettant d’assurer la sécurité des enfants à l’aide de ses multiples fonctionnalités : suivi des déplacements, horaires du temps d’écran, historique de navigation et blocage de sites inappropriés.

C’est normal de vouloir protéger nos enfants des dangers potentiels; tous les parents veulent s’assurer que leurs enfants soient en sécurité. On leur achète donc un téléphone pour être en mesure de les joindre en tout temps et leur permettre de communiquer avec nous rapidement en cas de besoin.

Mais même avec leur propre appareil, un enfant peut tarder à répondre à nos textos et à nos appels, ce qui peut devenir inquiétant.

En plus, ces appareils comportent certains risques, car ils peuvent accéder à des contenus inadéquats (jeux, violence, promotions) sans même quitter la maison.

C’est là qu’un contrôle parental comme FamiSafe devient extrêmement rassurant, puisqu’on peut garder un œil sur les activités de nos enfants en tout temps.

Contrôle parental pour protéger les enfants

Compatible avec les téléphones et tablettes Android, iPhone, iPad, les liseuses Kindle et ordinateurs Windows et Mac, FamiSafe est un outil de surveillance fiable permettant aux parents de garder le contrôle des appareils utilisés par leurs enfants en suivant leurs activités.

Bien plus qu’un outil de surveillance, il offre la possibilité de déterminer les limites et d’éduquer les enfants au sujet d’une saine utilisation des technologies dès leur jeune âge.

Avec FamiSafe, on dispose de fonctions de surveillance que d’autres outils n’offrent pas, dont la possibilité de connaître l’emplacement de l’enfant en temps réel et obtenir un rapport d’activité détaillé pour connaître toutes ses habitudes d’utilisation et ce, en contrôlant tout directement sur le téléphone des parents.

Voici un résumé des fonctionnalités offertes par FamiSafe:

• Rapport d’activité: pour suivre quotidiennement les activités de nos enfants, savoir quelles applications ont été installées ou supprimées, le temps et les heures d’utilisation pour chacune d’elles.

• Blocage d’applications: pour chaque application, nous obtenons le temps d’utilisation global et pouvons limiter cette période ou établir des horaires afin de les rendre inaccessibles durant le temps d’études ou de sommeil.

• Planification intelligente du temps d’écran: avec cette fonction, nous pouvons bloquer l’appareil lorsque l’enfant se trouve à un certain endroit ou encore, lui accorder du temps d’utilisation supplémentaire quand il termine une tâche demandée.

• Contenus Web autorisés: les sites inappropriés pour les enfants, comme les sites pornographiques, les casinos en ligne, les sites d’actualités pouvant contenir des contenus violents peuvent être bloqués. L’entièreté de l’historique de navigation est disponible pour les parents et une option permettant de paramétrer des exceptions est offerte.

• Alertes parentales: lorsque l’enfant est exposé à un texte suspect, un contenu inquiétant sur les réseaux sociaux ou des photos inappropriées, les parents reçoivent instantanément une alerte du contrôle parental pour les en aviser.

• Localisateur de famille: cette fonction pratique permet de suivre en temps réel les déplacements de nos enfants, accéder à leur historique de positionnement et définir des zones de géorepérage sécurisées afin d’être alertés si l’enfant quitte cette zone définie.

À noter que l’application a d’abord été conçue pour Android. En gros, bien qu’une version pour iOS et iPadOS soit disponible, les fonctionnalités ne sont pas les mêmes pour les deux systèmes d’exploitation.

Au moment d’écrire ces lignes, c’est encore impossible pour un parent de consulter la navigation en ligne du téléphone ou de la tablette Apple de son enfant ou de bloquer des sites considérés comme inappropriés.

Cependant, FamiSafe travaille activement à mettre à jour leur application et a confirmé travailler sur une version plus complète et avancée de leur contrôle parental pour iOS et iPadOS dans un futur proche.

Abonnements flexibles, même pour les familles nombreuses

FamiSafe offre des plans de tarification flexibles en fonction des besoins de notre famille.

Un plan mensuel est offert à 9,99€ et couvre 5 appareils, il augmente à 19,99€ avec le plan trimestriel applicable à 10 appareils et plafonne à 59,99€ avec le plan annuel permettant de surveiller jusqu’à 30 appareils, que ce soit des téléphones et tablettes Android, iPhone, iPad et ordinateurs Windows et Mac.

Si on n’est pas certains, il est possible de l’essayer gratuitement. Une période d’essai de 3 jours, couvrant un seul appareil, est offerte.

Ce contrôle parental fiable très complet permet aux parents d’avoir l’esprit tranquille grâce à ses fonctions de surveillance qui permettent de veiller à la sécurité des enfants, même à distance !

