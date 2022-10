Nest Audio: l’assistant vocal de Google qui mise sur la qualité sonore

Google lance un nouvel assistant vocal du nom de Nest Audio. Ce nouveau haut-parleur nous permet évidemment de contrôler nos appareils domotiques à travers la commande: Ok Google. Mais c’est surtout pour la qualité du son que ce nouvel assistant se démarque.

Les assistants vocaux se multiplient dans nos maisons et l’une des principales lacunes pour certains est au niveau de leur qualité sonore.

Il est vrai que le petit assistant Nest Home ne sonne pas particulièrement très bien lorsqu’on joue de la musique.

Bien qu’il existe des solutions avec une meilleure qualité sonore telles que le Home Max ou l’Echo Studio, ceux-ci sont plus dispendieux et plus gros.

Google a donc décidé de faire un beau compromis avec le Nest Audio en offrant une belle qualité sonore pour notre musique, tout en restant compact et à un prix intéressant.

Le Google Nest Audio se fond bien dans le décor avec un design compact.

50% plus de basse et 75% plus de volume

Le Nest Audio ne réinvente pas la roue au niveau des assistants vocaux. On s’en sert comme n’importe quel autre assistant. Que ce soit pour contrôler nos appareils domotiques, poser une question à Google, lancer une minuterie ou écouter de la musique.

C’est justement pour les amateurs de musique que Google lance le Nest Audio, puisque ce nouvel assistant vocal met l’emphase sur la qualité sonore.

La grande différence se situe au niveau des sons graves, de la basse. Le Nest Audio embarque un haut-parleur mid-woofer de 75mm qui donne une belle puissance et richesse à notre musique.

Le Nest Audio se démarque par la basse grâce à un haut-parleur mid-woofer.

Que l’on écoute du rap, de la pop ou du rock, le rendu est très appréciable. Bien plus que sur le petit assistant Nest Home.

Si l’on aime écouter des balados ou la radio, le Nest Audio le détecte automatiquement et va donc rehausser le volume de la voix. Les sons des voix sont clairs et on ne manque pas de détails.

On peut notamment monter ou baisser le volume et arrêter la musique en appuyant sur des zones tactiles situées dans le haut du Nest Audio.

Il est toujours possible d’éteindre le micro du Nest Audio à l’aide du bouton à l’arrière.

Par ailleurs, on peut se procurer deux Nest Audio et en faire un petit système de son stéréo. Sinon, on peut en placer dans des pièces différentes et demander à Google de poursuivre la musique dans l’autre pièce lorsqu’on se déplace.

Nous avons cependant remarqué un petit bémol au niveau du micro du Nest Audio.

Bien que Google spécifie que le micro est en mesure de capter notre voix par-dessus la musique, il nous arrive que ce ne soit pas du tout le cas.

Lorsqu’une minuterie retentit ou que de la musique joue, il n’est pas rare qu’à 15-20 pieds de distance le Nest Audio ne parvienne pas à entendre la fameuse commande: « Ok Google ».

Cependant, dans un environnement plus silencieux, le Nest Audio entend clairement la commande même si on est assez loin de lui.

Si vous n’aimez pas ça pour l’aspect confidentialité, il est toujours possible d’éteindre le micro à l’aide d’un bouton à l’arrière de l’appareil.

Somme tout, le Nest Audio est un beau compromis pour ceux qui sont dans l’écosystème Google, ou qui souhaitent l’être, et qui veulent un assistant vocal avec une bonne qualité sonore pour écouter leur musique.

Le Nest Audio se vend 129$ et on le retrouve en noir charbon, blanc craie, rose sable, vert sauge et bleu ciel. Parfait pour l’agencer à la pièce où on veut le mettre!

En savoir plus et acheter en ligne un assistant Google Nest Audio

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.