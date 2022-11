Un aperçu exclusif des offres de la vente du Vendredi fou à venir chez Best Buy

La fameuse vente annuelle du Vendredi fou est à nos portes, alors que des centaines de produits technos seront en rabais. Retrouvez ici en exclusivité des supers offres que l’on retrouvera chez Best Buy dès le 17 novembre.

C’est la fameuse période folle du magasinage des fêtes qui s’en vient et tous les amateurs de techno ont les yeux rivés sur le Vendredi fou.

C’est normal, alors que c’est certainement la meilleure occasion d’économiser sur une foule de produits électroniques.

Ordinateurs, tablettes, téléviseurs, système de son, appareils domotiques et j’en passe.

Nos amis de chez Best Buy nous ont fourni une liste exclusive de rabais qu’ils comptent offrir. Certains seront en ligne aussi tôt que le 17 novembre prochain!

De quoi vous permettre de savoir si les produits que vous convoitez seront en spéciaux ou de préparer votre magasinage pour le Vendredi fou.

Et pour ceux qui sont trop impatients de magasiner, on retrouve déjà des aubaines de pré Vendredi Fou sur le site Best Buy.

Les rabais télé intéressants à venir

40$ de rabais sur le bracelet d’activité Fitbit Inspire 3 à 89$

50$ de rabais sur les écouteurs intra-auriculaires Indy Evo de Skullcandy à 49$

50$ de rabais sur le haut-parleur sans fil bluetooth Emberton de Marshall à 169$

60$ de rabais sur la console de jeu Xbox Serie S à 319$

60$ de rabais sur le casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 à 469$

70$ de rabais sur le clavier de jeu Cherry MX de Corsair à 49$

80$ de rabais sur l’ensemble Nintendo Switch + Mario Kart 8 à 399$

100$ de rabais sur l’aspirateur sans fil Animal+ V10 Dyson à 649$

120$ de rabais sur le casque d’écoute à réduction de bruit WH-CH710N de Sony à 129$

120$ de rabais sur le moniteur de jeu 27po, 75 Hz de Acer à 159$

120$ de rabais sur la tablette Galaxy Tab S8+ de 12,4 po, 256Go de Samsung à 1029$

130$ de rabais sur le four grille-pain à convection Smart Oven Air Fryer de Breville à 449$

140$ de rabais sur les écouteurs intra-auriculaires Free II de JBL à 79$

150$ de rabais sur l’appareil de massage Therabody Theragun Prime à 249$

150$ de rabais sur l’aspirateur sans fil Animal V8 Dyson à 399$

165$ de rabais sur le système de caméra de sécurité sans fil pour l’extérieur de Blink à 164$

180$ de rabais sur l’ordinateur portable IdeaPad 1, 15,6po, SSD 128Go à 219$

200$ de rabais sur l’ordinateur portable IdeaPad 3i, 15,6po tactile, Intel Core i3, SSD 256Go de Lenovo à 449$

220$ de rabais sur la barre de son Sonos Arc à 879$

300$ de rabais sur la machine à expresso Barista Express Impress de Breville à 999$

500$ de rabais sur le téléviseur intelligent DEL UHD 4K, 75po de LG à 899$

500$ de rabais sur l’ensemble ordinateur de jeu Predator de Acer à 999$

1001$ de rabais sur le tapis de course roulant pliable Nautilus T618 à 998$

