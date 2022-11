Où trouver les demandes de messages Messenger de personnes qui ne sont pas nos amis Facebook

Quelqu’un qui n’est pas notre ami sur Facebook nous a envoyé un message sur Messenger? Ou à l’inverse, on a une pastille de notification sur Messenger comme si on n’avait pas vu un message? Voici où aller pour voir les demandes de messages sur Messenger autant sur ordinateur que sur tablette ou téléphone intelligent iOS et Android.

Nul besoin de rappeler que Messenger est l’application de messagerie pour converser avec nos amis Facebook.

Cependant, on peut très bien aussi avoir une conversation avec quelqu’un qui n’est pas notre ami Facebook.

On ne parle pas ici des messages de MarketPlace par exemple, car ceux-ci rentrent dans nos conversations Messenger.

Non, il est question ici d’envoyer ou recevoir une demande de message de quelqu’un qui n’est pas notre ami Facebook.

Il arrive notamment parfois que l’on ait une pastille rouge de notification Messenger et qu’on se demande d’où elle vient, car on a lu tous nos messages. Tous, sauf ceux de ces fameuses personnes!

Nous vous expliquons donc où se trouvent ces fameuses demandes sur l’application Messenger sur tablette et téléphone Android et iOS, ainsi que sur ordinateur.

Où trouver les demandes de messages Messenger sur ordinateur

Sur son ordinateur, pour voir, répondre ou refuser les demandes de message Messenger en provenance de personnes qui ne sont pas nos amis Facebook, il faut:

Se connecter à son compte Facebook Cliquer sur l’icône de Messenger Sélectionner l’option: Tout voir dans Messenger Dans la colonne de gauche, cliquer sur les trois points horizontaux Appuyer sur: Demandes de messages

C’est à cet endroit que l’on va voir ces fameuses demandes et choisir si on les accepte ou non.

Voici où trouver les demandes de messages Messenger sur son ordinateur.

Où trouver les demandes de messages Messenger sur tablette et téléphone

Sur sa tablette ou son téléphone intelligent, pour voir, répondre ou refuser les demandes de message Messenger en provenance de personnes qui ne sont pas nos amis Facebook, il faut:

Ouvrir l’application Messenger Appuyer sur les 3 lignes horizontales dans le coin supérieur gauche Cliquer sur: Invitations par message

C’est à cet endroit que l’on va voir ces fameuses demandes et choisir si on les accepte ou non.

Voici où trouver les demandes de messages Messenger sur l’application mobile pour tablette et téléphone.