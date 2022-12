Comment partager le contenu de son écran lors d’un appel Facetime avec son iPhone ou iPad

Depuis la mise à jour iOS 15.1 et iPadOS 15.1 pour iPhone et iPad, il est maintenant possible de partager notre écran ou un divertissement lors d’un appel Facetime. Apple nomme cette fonction SharePlay et nous vous montrons comment l’utiliser.

Les appels vidéo ont la cote depuis le début de la pandémie pour les raisons que l’on connait.

Si Zoom a pris une longueur d’avance dans ce secteur, Apple rame pour rattraper son retard avec FaceTime.

Il a d’abord permis d’inviter des appareils Android et Windows dans des appels Facetime avec la mise à jour iOS 15.

Comment inviter nos amis sur appareils Android ou Windows à joindre nos appels Facetime

Voilà maintenant qu’avec la version 15.1, il ajoute la fonction SharePlay.

Celle-ci nous permet de partager notre écran ou un divertissement lors d’un appel Facetime avec nos amis.

On peut ainsi écouter de la musique ensemble ou regarder une série et un film via des plateformes comme Apple TV+.

La contrainte est qu’il faut que notre interlocuteur soit également abonné aux mêmes services que nous pour que l’on puisse en profiter ensemble.

Comment utiliser la fonction SharePlay lors d’un appel Facetime

Pour profiter de la fonction SharePlay sur son iPhone ou iPad, il faut impérativement avoir la mise à jour 15.1 ou une version supérieure d’iOS ou iPadOS.

Ensuite, il suffit de lancer un appel Facetime avec la personne de notre choix.

Remarquez ensuite à la droite complètement une icône avec un écran et une silhouette. C’est ce qui permet de lancer la fonction SharePlay.

Notre interlocuteur doit ensuite accepter l’invitation et le tour est joué.

Voici où se trouve l’onglet pour lancer la fonction SharePlay lors d’un appel Facetime.

Au moment du lancement de la fonctionnalité à la fin octobre 2021, seuls les services d’Apple sont compatibles. On parle notamment d’Apple Music ou Apple TV+ en plus de la possibilité de partager le contenu de son écran.

Pour les services tierces comme Netflix, Disney+ et compagnie, ce sont eux qui devront développer une compatibilité avec SharePlay.

Comment inviter nos amis sur appareils Android ou Windows à joindre nos appels Facetime