Devrait-on supprimer l’application TikTok après l’interdiction du gouvernement canadien?

La présidente du Conseil du trésor du Canada a officiellement annoncé que le réseau social TikTok devrait être supprimé des appareils qui sont fournis par le gouvernement canadien à ses membres. La population est quant à elle prévenue du danger, mais pas forcée d’arrêter son utilisation. Comme citoyen, est-ce que l’on devrait conserver l’app dans nos téléphones et tablettes? Qu’y a-t-il à prendre en considération pour prendre notre décision?

Ça fait longtemps que l’application TikTok est questionnée quant à aux risques qu’elle représente pour notre confidentialité.

Est-ce que TikTok est sécuritaire? Est-ce que le fait que ça soit une application chinoise pose problème? Pourquoi le gouvernement interdit-il maintenant l’app sur les appareils gouvernementaux canadiens? Est-ce que ça vaut pour monsieur et madame tout le monde?

On vous explique tout ça.

TikTok dangereux pour la sécurité nationale? La question se pose

De plus en plus, partout à travers le monde, on demande aux fonctionnaires de ne pas utiliser l’application TikTok sur leurs appareils.

La raison est assez simple: c’est pour ne pas donner d’outil d’espionnage à la Chine, puisqu’on le rappelle, TikTok est un réseau social chinois.

Quand on utilise les réseaux sociaux dans notre téléphone, on leur donne accès à beaucoup de permissions.

TikTok n’en demande pas plus que les Facebook, Instagram, Twitter et autres de ce monde, ils en demandent parfois même moins.

Le hic, c’est que les réseaux nommés ci-haut appartiennent sont cotés en bourse et appartiennent à des milliardaires qui ne veulent que faire de l’argent. La personne à l’autre bout des données qu’ils exploitent, ils s’en foutent.

Par contre, quand on parle de TikTok, c’est plus difficile de ne pas faire le lien entre le gouvernement chinois… et ça ne prend pas un bac en politique internationale pour comprendre qu’il y a beaucoup de frictions avec le pays ces temps-ci.

Imaginons que TikTok permet vraiment à son gouvernement de mettre la main sur les données que l’application mobile récolte. On parle entre autres de:

Capture de notre visage;

L’accès à notre micro et notre caméra;

Contacts de notre téléphone;

Partage de notre localisation exacte;

Nos connexions aux autres réseaux sociaux;

Notre âge et notre numéro de téléphone;

Informations sur les paiements qu’on effectue en ligne.

Après une telle liste, on comprend que le gouvernement canadien soit frileux, par exemple, que son ministre de la Défense ou sa ministre des Affaires internationales donne accès au gouvernement chinois à tout ça.

Maintenant, vous comprenez mieux où sont les risques et la raison pour laquelle l’État a pris la décision qu’il a prise.

Est-ce que TikTok est sécuritaire pour la population?

Si TikTok est interdit aux fonctionnaires, c’est autre chose pour monsieur et madame tout le monde qui ont plutôt le choix de continuer à l’utiliser.

Est-ce que c’est sécuritaire pour nous? Même dans l’extrême cas où nos informations pourraient réellement transiter entre les mains du gouvernement chinois, je vous annonce qu’elles sont de peu d’intérêt.

Les vidéos de Sandra de Sorel et de son chihuahua ou encore les miennes avec mon chien Lambert ne risquent pas de menacer la sécurité nationale.

Ça demeure une grande question: comment devrait-on interagir avec les différents réseaux sociaux en sachant que leurs propriétaires ont accès à nos données pour faire de l’argent?

Est-ce que les vidéos de voyage, d’animaux ou de cuisine de monsieur et madame tout le monde risquent de servir à une éventuelle cyberguerre entre l’Occident et la Chine?

Sûrement pas, mais on comprend pourquoi les autorités de partout à travers le monde disent à leurs employés gouvernementaux de s’en méfier.