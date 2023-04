L’ultime BBQ tout-en-un: à la fois gril électrique, fumoir et friteuse à air

La compagnie Ninja propose le gril électrique extérieur portatif Woodfire. Ce BBQ compact à plusieurs modes: gril, friteuse à air, fumoir et un four. Sa polyvalence comblera les amateurs de viandes et même les végétariens. C’est un bon barbecue, été comme hiver, pour griller des légumes, hamburgers, hot-dogs, steaks, du poulet et bien plus. Sans l’utilisation du propane et charbon de bois!

Selon où on reste, on ne peut pas toujours posséder de BBQ au gaz propane ou au charbon. Utiliser ces types de combustion implique beaucoup d’inconvénients.

C’est long avant d’obtenir la température désirée, c’est salissant et il faut ajouter du combustible.

Le Ninja Woodfire est idéal pour les balcons de condo, d’appartement et pour le camping.

Depuis quelques semaines, nous expérimentons avec l’ultime BBQ électrique extérieur tout-en-un et il est impressionnant!

Un gril, une friteuse à air et fumoir électrique

La compagnie Ninja propose un gril extérieur compact tout-en-un qui fonctionne à l’électricité.

L’appareil tout-en-un Ninja Woodfire est un hybride entre un BBQ, un four, un fumoir et une friteuse à air.

Un ventilateur se retrouve dans le couvercle pour faire circuler la chaleur et la fumée uniformément. Ce qui accélère grandement le temps de cuisson.

Exemple, des côtes levées de porc seront tendres et cuites en 1 heure 30 de cuisson. Ce qui est assez rapide comparé à un BBQ conventionnel.

Nous pouvons aussi utiliser des granules de bois pour donner un bon goût de fumer à nos pièces de viande et nos légumes grillés.

Différents arômes et intensités sont vendus par la compagnie Ninja.

Le hic c’est que l’on doit absolument acheter leurs granules pour éviter de faire prendre en feu et endommager le gril électrique.

Le BBQ Ninja Woodfire; compact et portable!

Il ne faut pas se laisser avoir par son apparence compacte et son poids léger. Le gril extérieur Ninja Woodfire est de qualité et il effectue amplement le travail!

L’avantage de son format et de son poids fait en sorte que nous pouvons le déplacer facilement. Comme lors de nos escapades en camping! À condition d’avoir de l’électricité.

Pour donner une idée à propos de son rendement, on peut cuire une petite dinde complète, une pièce de bœuf de 9 livres, 4 steaks ou 30 saucisses hot-dogs

Comparer à un barbecue au charbon, c’est intéressant de pouvoir faire cuire nos repas sans trop de dégâts.

Pour les gens pressés, c’est avantageux d’économiser du temps avec le Ninja Woodfire grâce au système d’aération qui améliore la rapidité d’exécution.

Comme un four conventionnel, ce barbecue compact nous permet de contrôler la température et le temps de cuisson. Ce qui facilite au maximum son utilisation.

Il suffit de sélectionner le mode avec la roulette, choisir la température et sélectionner les heures et minutes au minuteur. Ensuite on appuie sur le bouton ‘’Play’’. Aussi simple que ça!

Ses 6 modes le rendent très versatile:

Gril

Fumoir

Four

Rôtissoire

Griller

Déshydrate

Une boîte remplie pour vos grillades

Beaucoup de contenu se retrouve dans la boîte de départ du Ninja Woodfire.

Le Ninja Woodfire

La plaque pour griller

Un panier pour cuisson croustillante

Un récipient pour accumuler les graisses

2 petits sacs de granules de bois

La pelle pour mesurer les granules de bois

Une housse imperméable

Pour les plus exigeants, plusieurs accessoires supplémentaires sont disponibles à l’achat. Comme un support sur roues qui évite de devoir installer le barbecue sur la surface d’une table.

Pour les fanatiques de grillades, le modèle de base du barbecue électrique Ninja Woodfire se vend au prix de 420$.

D’autres versions sont disponibles à l’achat. Il suffit de visiter le site de Ninja pour en connaitre davantage.