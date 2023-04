Découvrez gratuitement à quel prix se sont vendues les maisons autour de vous

Le Journal de Montréal est derrière le premier outil gratuit destiné au grand public qui répertorie sur une carte interactive toutes les transactions immobilières notariées faites au Québec. Un bon moyen facile de connaître le prix de vente des maisons, duplex, triplex et des condos dans un quartier pour se faire une idée globale du marché avant de vendre, d’acheter, ou simplement par curiosité.

Que ça soit parce qu’on est dans le processus de vendre ou d’acheter une propriété ou simplement parce qu’on est curieux, on s’est tous déjà demandé à combien telle maison ou tel condo s’était vendu.

Ce genre de données étaient déjà publiques, mais elles étaient difficiles à consulter pour monsieur et madame tout le monde, pas très « user-friendly », et surtout pas toujours gratuites.

Le Journal de Montréal a d’ailleurs passé deux ans à compiler une à une les centaines de milliers de transactions immobilières inscrites dans les bureaux d’enregistrement du Québec.

Une carte interactive sur laquelle naviguer

Leur outil est vraiment simple à utiliser. On se rend sur la page web, et la carte interactive s’ouvre directement dans notre quartier si on accepte de partager notre position.

On peut se promener comme on le ferait dans Google Maps et cliquer sur chacune des bulles pour en savoir plus sur l’adresse de la propriété, son prix de vente ainsi que la date de la transaction.

Un aperçu de la carte interactive du Journal de Montréal sur laquelle on peut naviguer.

Ce sont les seules données que l’on peut consulter, mais déjà, ça a plusieurs utilités autant pour les propriétaires que ceux qui veulent vendre ou acheter.

D’abord, ça permet d’avoir une idée de la valeur de notre propriété sur le marché puisqu’on peut la comparer avec les prix vendus dans le voisinage.

Ça évite par la même occasion aux propriétaires de valoriser leur demeure en se basant sur la valeur verbale prononcée par le voisinage qui n’est pas toujours exacte.

Ceux qui voudraient déménager dans un nouveau quartier ou une nouvelle ville pourraient également se servir de l’outil pour se donner une bonne idée du prix qu’ils devront débourser, de la valeur globale du marché.

On peut lire sur le site web que les données sont rendues disponibles pour un usage personnel et non commercial. Il faut notamment compter plusieurs semaines entre une promesse d’achat acceptée et son affichage sur cette carte.

Bref ça donne une base, mais c’est certain que dans un cas de vente ou autre, c’est l’aide d’un professionnel qui va amener la valeur juste et définitive d’une propriété.

Essayer l’outil du Journal de Montréal