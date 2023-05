Comment regarder la Formule 1 gratuitement à l’aide d’un VPN

Vous souhaitez regarder la F1 en direct? Que ce soit les essais libres, les qualifications, les courses sprint ou les Grands Prix, il est possible de regarder la Formule 1 gratuitement. À l’aide d’un VPN on peut accéder à des sites de streaming de Formule 1 dont RTBF qui est une chaine F1 qui diffuse le tout de façon gratuite.

Les amateurs de Formule 1 sont nombreux à travers le monde. Chaque saison étant remplie de rebondissements, on ne sait jamais trop à quoi s’attendre de chaque Grand Prix.

Lewis Hamilton continuera-t-il de rehausser ses records? Max Verstapen fera-t-il une manoeuvre agressive qui caractérise son style de conduite?

C’est sans compter la course pour le titre des constructeurs alors que Red Bull, Ferrari, Mercedes et les autres se font la lutte au sommet.

Comment regarder la F1 en direct via le streaming au Canada?

Au Canada, si on veut regarder la Formule 1 quelques choix s’offrent à nous.

Forcément, on peut passer par le câble et regarder le tout en direct sur RDS ou TSN. On peut aussi s’abonner au service de streaming de RDS et TSN monnayant 20$ par mois.

Sinon, on peut aussi s’abonner au service F1 TV monnayant un peu plus de 80$ pour la saison complète.

Forcément toutes ces options sont payantes et ça peut devenir cher quand on les ajoute à tous les autres services auxquels on est abonné.

Où peut-on regarder la F1 gratuitement?

Les amateurs de Formule 1 qui souhaitent regarder les courses avec des commentaires en français peuvent notamment le faire via la chaîne RTBF.

RTBF est une chaîne belge qui se trouve à être un diffuseur officiel de la Formule 1.

Seulement pour avoir accès au stream de RTBF et de son application Auvio, il faut être physiquement en Belgique…

À moins d’utiliser un VPN!

Comment regarder la formule 1 sur internet sans payer?

À l’aide d’un VPN, il est tout à fait possible de regarder la Formule 1 gratuitement via le stream que procure RTBF.

Il ne s’agit pas à proprement dit d’une façon 100% gratuite de la regarder, puisqu’on doit s’abonner à un bon VPN qui pourra supporter le flux de la vidéo. N’empêche qu’un bon VPN coûte dans les eaux de 5$ par mois.

Bien moins cher que s’abonner au câble, aux sites de RDS ou TSN et F1 TV.

C’est sans compter qu’un VPN offre bien d’autres fonctionnalités et avantages d’utilisations dont celle de sauter les barrières géographiques comme de cas-ci.

Qu’est-ce qu’un VPN et ça sert à quoi?

Quel VPN choisir? Nos avis et comparatifs des meilleurs VPN

Ainsi, chaque vendredi, samedi ou dimanche, lorsqu’on veut regarder les essais libres, les qualifications ou la course, on a simplement qu’à utiliser son VPN.

On se connecte à un serveur belge, on se crée un compte sur le site de RTBF et le tour est joué!

On peut alors regarder la F1 sur son ordinateur, sa tablette, son téléphone ou tout autre appareil sur lequel on a son VPN.

Certes, ce n’est pas les commentaires de Pierre Houde et Bertrand Godin de RDS, mais ça demeure quand même en français!

Comment utiliser un VPN pour protéger nos données personnelles