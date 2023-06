Ce composteur transforme notre nourriture en fertilisant en 4 heures

Le Lomi est une machine pour composter notre nourriture rapidement. Nous pouvons l’installer dans notre maison, sur le comptoir de notre cuisine. Cet appareil électrique créer du fertilisant en quelques heures. C’est l’appareil idéal pour les résidents du Québec. Le Lomi est une excellente alternative à l’appareil Tero Compost que sa sortie a été annulé.

Lorsque nous faisons de la nourriture, nous créons immanquablement des déchets organiques avec les restants.

Avec le temps, ça peut créer de mauvaises odeurs dans notre bac de composte ou dans notre maison, notre condo ou appartement.

Ce n’est pas toujours facile de savoir quoi mettre et ne pas mettre au composte et aux poubelles. L’application, »Ça va où? » peut répondre à ce genre de questions.

Le composteur Lomi est la solution idéale pour créer son propre terreau et fertilisant ressemblant à du marc de café afin d’être encore plus écologique.

Comment choisir son composteur de cuisine ?

Pour choisir son composteur de cuisine, l’idéal est d’en avoir un qui est simple d’utilisation avec une certaine rapidité d’exécution pour composter nos aliments.

Le composteur Lomi est un produit qui ressemble à une machine à pain qui fonctionne à l’électricité.

Il a la capacité de composter les aliments, les pelures de légumes, les petits os de poulet, les restes de fruits en environ 4 heures. C’est rapide pour créer son propre fertilisant.

Son utilisation est simple et efficace, il suffit d’appuyer sur un bouton et le tour est joué. C’est aussi simple que partir un lave-vaisselle.

Grâce à la présence d’un filtre et de capsule que nous devons changer à l’occasion, ce composteur de cuisine permet d’éviter les odeurs désagréables et de mettre trop de déchets alimentaires dans notre bac de composte.

Plus de déchets alimentaires, ce qui veut dire qu’il y a moins de chances d’avoir des petites mouches noires.

Si c’est un problème, voici comment se débarrasser des petites mouches noires qui causent des dommages à nos plantes.

Suite au processus de compostage, il suffit d’ouvrir le Lomi pour sortir le terreau de la cuve. Après nous pouvons l’utiliser pour le mettre dans la terre de nos plantes d’intérieur, nos plates-bandes.

Quel est le meilleur endroit pour installer un composteur ?

La meilleure place pour installer un composteur est certainement sur le comptoir de notre cuisine.

L’objectif est qu’il soit facilement accessible pour mettre nos déchets alimentaires lorsque nous sommes en train de préparer nos repas.

C’est la solution idéale puisqu’une fois que les aliments sont dans le Lomi, il suffit d’appuyer sur le bouton pour partir la machine.

Le prix du composteur Lomi est approximativement de 600$. Lorsque nous l’achetons, sa livraison postale est gratuite.

Différentes options d’achat sont disponibles avec les filtres et les capsules pour assurer l’efficacité du composteur Lomi

C’est tout de même un montant élevé, mais c’est il reste que c’est un appareil avantageux.

Puisqu’il nous permet d’économiser de l’argent sur de l’engrais, d’éviter les mauvaises odeurs à cause de la nourriture dans notre domicile et de devenir encore plus écologiques.

C’est toujours un plus pour contribuer à une Terre en santé!!

Quels aliments ne pas mettre au composteur ?

Voici quelques produits alimentaires qui sont difficiles à composter.

La viande et le poisson

Les coquilles de fruits de mer

Les produits laitiers

La graisse et les huiles

Les feuilles de rhubarbe

Les pelures de patates

Pourquoi ne pas mettre les épluchures de pommes de terre dans le compost ?

La solution pour avoir un meilleur fertilisant possible est d’éviter les pelures de pommes de terre dans notre composte puisqu’elles peuvent germées et contaminer notre compost et la terre de notre jardin ou de nos fleurs.

Les patates peuvent aussi continuer de pousser dans notre bac à compost et absorber tous les nutriments potentiels qui sont excellents.