Semaine de l’action bénévole: promouvoir et reconnaître le bénévolat

Qu’est-ce que la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) ?

Créée en 1972, la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) est un organisme à but non lucratif basé à Montréal qui regroupe 115 centres d’action bénévole présents partout au Québec. Elle a pour mission de mobiliser, soutenir et représenter les centres d’action bénévole afin de stimuler la reconnaissance et le développement des différentes pratiques de l’action bénévole au sein de la collectivité.

Source: FCABQ