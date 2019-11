Une série produite par Stephen Curry en développement chez Fox

À l’image de LeBron James, Stephen Curry aime jouer sur d’autres terrains de jeu. Entre joueur de basketball, producteur et parfois même acteur, le meneur des Warriors de Golden State se lance dans une nouvelle aventure cette fois-ci pour la télévision américaine. La star de la NBA va produire une série en développement dans les couloirs de la Fox.

La chaîne de télévision américaine Fox vient de commander l’écriture d’une nouvelle série baptisée The Second Half. Une comédie pour laquelle Stephen Curry interviendra en tant que producteur exécutif à travers sa société Unanimous Media. Il fera équipe avec l’acteur Will Arnett (BoJack Horseman) également impliqué comme producteur exécutif.

L’histoire racontera la nouvelle vie d’un joueur de NBA à la retraite de retour dans sa ville, à Charlotte, en Caroline du Nord. Après avoir acheté une station de lavage pour automobiles, il tente tant bien que mal de renouer avec son père, sa fille, son ancienne petite-amie et son meilleur ami d’enfance. Un nouveau sport difficile pour cet ancien joueur qui manque de pratique dans la vie de tous les jours.

Sean Clements (Making History) signera le scénario en plus de faire partie des producteurs exécutifs aux côtés de Stephen Curry et Will Arnett. Pour le moment, il est encore trop tôt pour évoquer un casting.